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傳印度擬取消美國LNG進口稅 助力能源採購並縮小貿易順差

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 20:16

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傳印度擬取消美國LNG進口稅 助力能源採購並縮小貿易順差(圖：REUTERS/TPG)

路透周五 (28 日) 援引四位政府和產業知情人士消息報導，印度正考慮取消對美國液化天然氣 (LNG) 的進口稅，旨在增加美國 LNG 的採購量，同時幫助縮小與美國的貿易順差，這一順差一直是川普的關切問題。

美國是印度的第二大能源供應國，雙方都希望為印度這個全球成長最快的經濟體提供更多能源，特別是滿足印度日益增長的能源需求。


在印度總理莫迪 (Narendra Modi) 上個月訪問美國期間，印度承諾未來將美國能源採購額從 100 億美元增至 250 億美元，並且雙方同意將雙邊貿易額目標定為到 2030 年達到 5,000 億美元。

知情人士透露，取消進口稅將讓美國 LNG 在價格上更具競爭力，並有助於縮小印度對美貿易順差。去年印度對美國的貿易順差達到 454 億美元。

另一位熟悉此事的消息人士表示：「我們正在考慮在雙邊貿易協議下取消對美國 LNG 的進口稅，這類似於我們與阿聯酋的協議模式。」

目前，印度對 LNG 徵收 2.5% 的基本關稅和 0.25% 的社會福利稅，但根據雙邊協議，來自阿拉伯聯合大公國和澳洲的 LNG 則不會徵稅。

截稿前，印度的石油和財政部門尚未回應置評請求。

報導指出，與加拿大和歐盟不同，印度積極尋求安撫川普政府，並願意削減對價值 230 億美元的美國進口產品的關稅。根據路透本周報導，印度正積極對川普加大貿易夥伴的施壓作出回應。

此外，隨著中國於上個月對美國 LNG 進口徵收 15% 的進口稅，這可能將部分超低溫液化天然氣貿易轉向印度。國際能源機構預計，印度的天然氣需求將在 2023 至 2030 年間成長 60%，同期 LNG 進口將翻倍。

大宗 LNG 買家

印度是全球第四大 LNG 進口國，根據政府數據顯示，印度在本財政年度截至 3 月 31 日的前 11 個月已進口 2590 萬噸 LNG，價值約 142 億美元。

LNG 進口預估在本財政年度將達到 2,700 萬至 2,800 萬噸，其中美國的供應將占 20% 至 25%。消息人士表示，印度的美國 LNG 進口主要來自國有的印度天然氣公司 (GAIL)，該公司與美國公司簽訂長期合約，每年購買 580 萬噸 LNG。

GAIL 還表示，在美國解除對新項目出口許可的禁令後，將恢復購買美國 LNG 工廠股份或確保長期的美國 LNG 合約的計畫，這也是川普政府推動美國能源發展的一部分。

印度石油部長 Pankaj Jain 上月表示，印度的 GAIL、印度石油公司 (Indian Oil Corporation) 和巴拉特石油公司 (Bharat Petroleum Corp) 等企業，正與美國公司就額外 LNG 採購進行洽談。

一位政府消息人士透露，印度石油部門已要求企業儘可能增加能源進口。除 LNG，印度還可以增加來自美國的石化產品、乙烯、丙烷和丁烷等進口。

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美國印度LNG液化天然氣進口關稅產業川普能源

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