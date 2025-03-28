路透：川普關稅威脅讓藥品製造商掀起空運潮

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 02:00

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根據路透周四 (27 日) 報導，隨著川普在 4 月 2 日宣布可能對歐洲製造的產品徵收新關稅，一些藥品製造商選擇不同以往的方式，加速將藥品運送到美國。兩名高層主管和兩家物流公司透露，這些公司正在將更多的藥品透過空運送往美國，以應對可能帶來的貿易關稅風險。

有兩家總部位於歐洲的藥品公司本周對路透表示，過去幾周來，它們正在盡可能多的將藥品運送至美國。這些公司表示，其他藥品企業也在採取相似的行動。

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其中一位高層主管指出，他的公司正在進行情境規劃，並且利用包括優比速 (UPS-US) 和德國 DHL 在內的全球貨運和運輸公司，將更多藥品通過空運方式運送到美國。不過他並未透露更多具體細節。

來自第三家國際藥品製造商的消息人士表示，他們正在迅速調運可用的庫存，提前處理關稅可能帶來的影響，但並未具體說明運送方式。

報導指出，藥品一向被視為貿易戰中的特殊商品，因為它們關乎公共健康，徵稅可能帶來不良後果。然而，川普政府對中國商品加徵關稅的舉措，涵蓋包括成品藥和原料在內的多種產品，以及美歐之間關於鋼鐵和波本威士忌的關稅爭端，令業界對藥品也可能成為新一輪關稅範圍的擔憂加劇。

美國在藥品上對歐洲的依賴不容小覷，這些來自歐洲的藥品為美國帶來數百億美元的收入。自川普就職以來，關於藥品可能被徵收關稅的擔憂就一直存在。在競選期間，川普曾威脅要對所有進口商品徵收關稅，而他此後也多次威脅對藥品進口徵收 25% 的關稅。

然而，根據 Kuehne 和 Nagel 的報告，儘管有一些較大的藥品空運至美國，但目前仍無法確定這些運送是否與關稅有關。儘管如此，運送藥品使用空運無疑會比海運更快，但成本也要高得多。通常，藥品公司會使用空運來運送具有較短保質期的罕見病藥物和疫苗。

根據消息人士透露，近期通過空運的藥品量超過了平常水準。第二位藥品製造商的高層表示，他的公司正在美國這個約 6,300 億美元市場中進行「囤貨」，這一舉措旨在減輕若關稅真的實施時帶來的即時衝擊。

藥品製造商面臨壓力

跟蹤歐洲醫療保健行業的投資人和分析師指出，對於未來關稅的不確定性正在打擊丹麥肥胖症藥物製造商諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 和阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 的股價。歐洲醫療保健子指數在周四下跌 0.7%，創下自 1 月 20 日以來最低點。

根據歐盟統計局的數據，2023 年，歐盟對美國的藥品和製藥產品出口總額約為 900 億歐元 (約合 970.5 億美元)。其中包括由艾伯維 (AbbVie)(ABBV-US) 生產的肉毒桿菌、諾和諾德和禮來 (LLY-US) 的減肥藥物 Wegovy、Zepbound，以及默沙東 (默克 / Merck)(MRK-US) 的抗癌藥物 Keytruda。

愛爾蘭是美國藥品出口的主要國家之一，其對美國的藥品出口量在 1 月急劇上升。該國中央統計局的最新數據顯示，愛爾蘭 1 月的藥品出口總額達到 94 億歐元，幾乎是去年 12 月 32 億歐元的 3 倍，也超過 2024 年 1 月 41 億歐元的 2 倍多。