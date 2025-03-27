特斯拉將於4月進軍沙烏地阿拉伯

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-27 20:50

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電動汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 宣布將於 4 月正式進入沙烏地阿拉伯市場。公司表示，將於 4 月 10 日在利雅德舉行一場發表會，屆時將「展示人工智慧與機器人領域的最新發展」。

特斯拉在官方網站上的公告中，向大眾發出誠摯邀請，參與於布扎里露台 (Bujairi Terrace) 舉行的發表活動。

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此次進軍沙烏地阿拉伯的時機對特斯拉而言至關重要，正值其面臨銷售下滑和股價下跌的挑戰。公告中提到，活動將展出 Cybercab 自動駕駛技術，並介紹人形機器人 Optimus。特斯拉團隊也將在現場解答關於車輛擁有、居家充電等相關問題。

媒體報導，考量到特斯拉執行長馬斯克過去與沙烏地阿拉伯的關係，此次特斯拉進入沙國市場顯得有些出人意料。早在 2018 年 8 月，馬斯克曾在社群平台上發文表示，他正考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，並聲稱「資金已到位」。

隨後，馬斯克在一篇公司部落格文章中解釋說，他曾與沙烏地阿拉伯主權財富基金——公共投資基金 (Public Investment Fund) 的代表會面，相關會談最早始於 2017 年，當時他已表達了將特斯拉私有化的意願。馬斯克當時表示，「顯然，沙烏地的主權基金擁有足夠的資金來完成這樣一筆交易」。

然而，這項私有化交易最終並未實現。馬斯克和特斯拉也因此遭到投資者的訴訟，投資者認為馬斯克倉促的聲明導致他們蒙受損失。

沙烏地阿拉伯在此時向特斯拉敞開大門，對這家電動汽車製造商來說是一個關鍵時刻，因為自去年 12 月中旬的歷史高點以來，特斯拉的股價已暴跌超過 40%。周三，特斯拉股價收於約 272 美元，遠低於去年 12 月創下的 479 美元的收盤價峰值。

此外，特斯拉也失去了全球頂尖電動汽車製造商的地位，中國電動汽車巨頭比亞迪 (BYD) 在 2024 年的營收已超越特斯拉。比亞迪近期還推出了據稱比特斯拉的充電器快四倍的充電設備，可以在 5 分鐘內為電動汽車充電。