美去年第四季GDP終值小幅上修至2.4% 消費支出放緩影響經濟展望

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-27 20:39

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (27 日) 公布第三次數據顯示，美國去年第四季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 2.4%，略高市場預期與修正值的 2.3%。顯示美國經濟的增長勢頭較為強勁。儘管增速低於去年第三季的 3.1%，但仍顯示出企業獲利上升的強勁表現。

美國去年第四季 GDP 季增年率終值小幅上修至 2.4%。(圖：ZeroHedge)

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去年第四季的 GDP 成長主要受消費支出、政府支出以及貿易變動的影響。雖然去年第四季實質個人消費支出 (PCE) 季增年率終值下修至 4.0%，低於市場預期與修正值的 4.2%，但企業的獲利卻顯示出健康的成長。

去年第四季的 GDP 成長主要受消費支出、政府支出以及貿易變動的影響。(圖：ZeroHedge)

根據數據，企業稅後利潤成長 5.9%，是兩年多以來的最大增幅，並且非金融企業的利潤占總產值的比例擴大至 15.9%。這表明美國企業在面對關稅影響時，可能有能力吸收成本，而無需將其轉嫁給消費者。

然而，專家指出，2025 年美國經濟成長預估將放緩，因為消費者和企業可能對川普的經濟政策產生更多疑慮。這也導致聯準會 (Fed) 下調對未來經濟成長的預期，並且像高盛、摩根士丹利等華爾街大銀行也作出了相似的調整。

此外，去年第四季，貿易出口成長較為疲弱，進口減少成為成長的主要推動力。美國的貿易赤字在 2 月有所縮減，顯示出貿易方面的改善。

去年第四季，貿易出口成長較為疲弱，進口減少成為成長的主要推動力 (圖：ZeroHedge)

值得注意的是，Fed 青睞的通膨指標，剔除食品與能源等波動較大因素的去年第四季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 2.6%，略低於市場預期與修正值的 2.7%，較去年第三季 2.2% 增速有所加快。

去年第四季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 2.6%，略低於市場預期與修正值的 2.7%。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，這一修正數據的意義有所減少，因為市場焦點已轉向接下來的核心 PCE 數據，這將對未來的經濟走勢提供更具指標性的參考。

部分分析師認為，這些數據的修訂更多反映了貿易變動而非消費者需求的成長，並指出消費增長的疲軟可能會對整體經濟造成長期影響。