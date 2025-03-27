全球咖啡漲價潮來襲！消費者恐面臨雙位數漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-27 20:09

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路透周四 (27 日) 報導，近年來全球咖啡價格上漲的消息讓許多愛好者感到不安。咖啡豆價格，特別是阿拉比卡咖啡豆價格，在過去一年內飆升近一倍，導致全球主要咖啡烘焙商如 Lavazza、Illy(意利)、雀巢 (Nestlé) 和 JDE Peet"s 等正與零售商協商，計畫將漲價的成本轉嫁給消費者。根據業界消息，阿拉比卡咖啡豆的價格已經上漲了 20% 以上，並且漲幅可能達到 25%。

阿拉比卡咖啡豆價格激增

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阿拉比卡咖啡豆價格上漲的主要原因是過去四個季節的連續歉收。惡劣天氣讓全球生產商難以生產足夠的阿拉比卡咖啡豆來滿足日益成長的需求，推高原料價格。作為全球阿拉比卡咖啡的最大生產國巴西，經歷了史上最嚴重的乾旱之一，進一步加劇這一價格上漲的局面。

根據報告，阿拉比卡咖啡豆通常占一包咖啡的批發成本的 40%，因此如果咖啡豆價格的上漲完全轉嫁給消費者，那麼消費者購買的咖啡價格將會上漲約 28%。

雖然如此，荷蘭銀行 ING 的股市分析師 Reg Watson 預測，價格漲幅應該會在 15% 至 25% 之間，有些市場可能會在短期內大幅漲價。

超市庫存不足 價格上漲

隨著價格的劇烈上漲，許多零售商選擇推遲簽訂新的供應協議，甚至出現了咖啡產品短缺的情況。荷蘭最大的超市連鎖 Albert Heijn 就曾經出現過咖啡產品缺貨的情況，像是 Douwe Egberts 和 Senseo 等品牌的咖啡也一度從貨架上消失。雖然這些產品在 3 月 20 日重新上架，但價格已經大幅上漲。

JDE Peet"s 表示，與荷蘭和德國的買家談判延遲，導致一些產品未能上架，並且警告由於咖啡豆成本上升，公司預計今年的利潤將會下降。該公司目前已經和全球 90% 的零售商達成了價格協議。

消費者行為改變：縮減咖啡消費

面對漲價，消費者的行為發生了改變。在巴西，咖啡消費者已經開始計劃合理使用咖啡，減少浪費。根據巴西咖啡烘焙商協會 ABIC 的數據，當地的咖啡價格已經漲了 40%，這導致了消費者開始調整購買習慣，甚至一些人選擇減少購買量。隨著漲價幅度加劇，全球最大消費市場北美和歐洲的咖啡銷量也出現下降，2019 年銷量下降了 3.8%。

美國的咖啡公司如 Folgers 的製造商 J.M. Smucker 預估，隨著價格再次上漲，其在接下來的財年內，銷量將會下降。該公司在去年 6 月和 10 月已經兩次調整價格。

超市自有品牌競爭力上升