需求激增、庫存告急！中國新華三集團警告輝達AI晶片短缺

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-27 19:30

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新華三集團表示，這一供應短缺可能會對中國的 AI 發展計畫造成障礙，尤其是在當前中國科技公司積極擴大 AI 投資的背景下。該公司在周二的通知中指出，「H20 的國際供應鏈面臨重大不確定性」，並補充說現有庫存已經接近耗盡。

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新華三集團進一步指出，導致不確定性的原因是全球貿易緊張與關鍵原材料的供應問題，並預計新的貨物將於今年 4 月中旬到達。截稿前，該公司並未立即回應置評請求。

近期對 H20 晶片的需求大幅上升，原因是越來越多的企業爭相採用中國 AI 新創公司深度求索 (DeepSeek) 的高效能 AI 模型。根據路透報導，自 1 月以來，DeepSeek 引起全球市場矚目，並促使像騰訊 (00700-HK)、阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 和字節跳動等企業大量訂購 H20 晶片。

新華三集團表示，4 月 20 日後的供應計劃仍面臨來自原物料政策變動、運輸中斷以及生產挑戰等多方面的不確定性。該公司還透露，將基於「以利潤為先」的原則分配即將到貨的 H20 晶片，優先考慮與其長期穩定合作、訂單毛利較高的客戶。

據一位行業人士透露，目前 H20 晶片在中國市場十分吃緊。他表示：「我們曾被告知這些晶片會供應，但等到真正購買時，卻被告知這些晶片已經以更高的價格售罄。」

此外，據路透 1 月的報導，華府正考慮對中國的 H20 晶片銷售進行限制。新華三集團是輝達在中國的主要 OEM 合作夥伴之一，此外還有浪潮 (Inspur)、聯想 (00992-HK) 以及華為的 x86 伺服器單位 xFusion。

輝達的 H20 晶片是在 2023 年 10 月最新一輪美國出口限制生效後推出的，該晶片是目前輝達被允許在中國銷售的最先進型號。自 2022 年以來，華府已禁止輝達向中國出口其最先進的晶片，擔心中國可能利用這些技術增強其軍事能力。

根據分析師的估計，輝達預計 2024 年將出貨約 100 萬片 H20 晶片，並為該公司帶來超過 120 億美元的營收。