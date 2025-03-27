〈財報〉關稅與需求雙重打擊 H&M擬漲價應對困境

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-27 20:28

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瑞典快時尚零售商 H&M 周四 (27 日) 表示，美國總統川普對進口商品徵收的關稅將讓美國消費者面臨更高價格。H&M 執行長埃維爾 (Daniel Erver) 受訪時指出，隨著公司調整供應鏈來適應新的貿易壁壘，美國是 H&M 的第二大市場，預估將不得不提高價格來應對關稅帶來的影響。

美國關稅影響消費者

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H&M 最大的生產基地位於中國和孟加拉國，而中國已經遭受川普加徵的 20% 進口關稅，孟加拉則可能成為即將於 4 月 2 日公布的「報復性關稅」對象之一。埃維爾表示，儘管公司正在監控並為關稅做準備，但由於不確定關稅將針對哪些國家，這是一個「不斷變化的目標」。

他強調，H&M 對全球貿易持有信心，但關稅政策卻並未促進公平的全球貿易，反而可能對消費者造成負擔，最終的成本將轉嫁給消費者。他補充說，H&M 正在將生產轉移至受關稅影響較小的市場，但沒有透露具體的國家選擇。

財報顯示銷售疲弱 競爭壓力加大

H&M 同日公布 2025 會計年度第一季度財報，結果顯示銷售成長不及預期。該公司在截至 2 月 28 日的 3 個月內，銷售額以當地貨幣計價成長 2%，達到 553.3 億瑞典克朗 (約合 55 億美元)，略低於分析師預測的 558.6 億瑞典克朗。該公司的一季度營業利潤為 12 億瑞典克朗，遠低於預期的 19 億瑞典克朗，營業利潤率為 2.2%。

H&M 解釋，業績不如預期的原因包括外部因素的不利影響、折扣增加以及對顧客體驗的投資，這些都讓毛利率承壓。然而，該公司也表示，這些不利因素在第二季將顯著減少，並預估 3 月的銷售將比去年成長 1%。

面對激烈競爭 H&M 轉型之路艱難

H&M 的業績反映出其在市場上面臨的艱難挑戰，尤其是來自西班牙 Inditex 集團旗下 Zara 的競爭壓力，以及來自中國快時尚品牌 Shein 等低成本零售商的競爭。H&M 的銷售成長不如預期，並且連續幾季表現疲弱。

作為 H&M 新任首席執行官的埃維爾，將加速推動公司改革，希望通過加強產品供應、提升顧客購物體驗並強化品牌來實現長期可持續成長。埃維爾在一份聲明中表示：「儘管第一季的銷售和利潤低於計畫，但這是我們每年銷售和毛利率最小的一個季，我們對未來充滿信心。」