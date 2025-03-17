押Fed本周不降息！瑞銀CIO：估 6月、9月降息 每次降25個基點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-17 20:55

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瑞銀財富管理投資總監 (瑞銀 CIO) 辦公室表示，觀察美國市場風險偏上行，投資者也要考慮及時應對下行的可能性，以應對關稅和地緣政治風險。投資者也可以充分多元化投資組合，優質債券、黃金和另類投資等資產有助於應對市場波動。預計本週 Fed 不會降息，但今年可能分別在 6 月和 9 月降息，每次降息 25 個基點。

上周五，美股三大指數集體收漲，結束了今年迄今最動盪的一周，因為市場寄希望於美國政府 可以避免停擺，且俄烏停火也有積極進展。 受美國政府可能避免停擺的消息影響，股市結束了動盪的一周。標普 500 指數漲 2.13%，納指漲 2.61%。

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儘管上周五的市場表現樂觀，但標指和納指連續第四周出現下跌，因政治和經濟的不確定性加劇。密西根大學的消費者信心調查顯示，消費者信心指數降至 57.9，低於預期的 63.2。市場將關注本周的美聯儲議息會議，期貨市場顯示政策利率保持不變的可能性更大。

美國參議院投票通過撥款法案，避免了政府停擺。這可能意味著資金問題有望得到更迅速的解決方案，儘管還有待觀察。

在美國政治之外，商業信心調查顯示出企業對經濟的信心惡化，備受市場關注的 GDPNow 模型顯示第一季度經濟活動或萎縮 2.4%。然而，瑞銀 CIO 認為這一讀數或被黃金進口激增所影響。亞特蘭大聯儲指出，實際核算 GDP 時，數據不會受到黃金進口的影響，如果剔除黃金效應，GDPNow 將高出 2 個百分點。

最近雖有跡象顯示消費者信心減弱，但勞動力市場具有韌性，或繼續支撐經濟增長。2 月份的就業報告顯示就業增長穩健、失業率處於歷史低位、工資不斷上漲，所有這些都有助於支撐消費者支出。同時，通脹放緩或允許美聯儲在今年晚些時候降息。2 月份的 CPI 報告進一步顯示出了更廣泛的去通脹趨勢，整體和核心 CPI 漲幅均低於預期。預計美聯儲今年或分別在 6 月和 9 月降息，每次降息 25 個基點。

關稅進一步升級仍然是市場的主要擔憂。在瑞銀 CIO 預測的基準情景中，預計激進的貿易政策或將對美國經濟增長造成壓力，但不會將美國推向衰退或阻止市場復甦。上周瑞銀 CIO 更改情景預測，判斷基準情景的風險現在偏向下行。