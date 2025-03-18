法人點破：其實這類股最受惠川普2.0 金融債有望坐擁雙利多護體

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-18 12:06

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對於川普 2.0 政策，近期市場焦點均放在關稅進展以及對於經濟的影響，而忽略了其他有利經濟與企業的政策例如放寬監管措施，法人指出，其實美國的金融機構可望受惠於放寬監管，因此近期金融股的股票與債券均已開始反應此一正面的影響，美國金融股在川普當選後表現持續領先大盤，金融主順位債與次順位債過去一年表現亦超越全球投資級公司債。在美國緩步降息基調不變下，投資金融債有機會享有金融監管鬆綁以及降息的雙重利多，後勢看好。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在川普當選後，金融債表現領先投資級公司債的態勢更加顯著，根據統計，過去一年金融次順位債上漲 7.52%，金融主順位債上漲 6.55%，均領先全球投資級公司債 (+5.48%)，金融債已在反映川普上任後的政策面利多。例如對於銀行業，推延美國銀行業資本適足率相關規則，將有助獲利增加、資本增長；對於消金與金融科技公司實施低度審查，有利相關產業發展；此外，可望放寬反壟斷法，加速投資銀行間併購交易。

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金融債近來的亮眼表現，除了反映基本面利多，股市震盪進而推升債券需求也是其中一項原因，目前市場焦點放在關稅政策，風險性資產下滑，且需求將受到關稅影響而減弱的預期，市場下修經濟成長與通膨預估，而聯準會仍處於降息循環，債券保值程度增加，股債負相關連動性上升，有利債券殖利率維持較低水準。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，金融主順位與次順位債目前到期殖利率仍處於近十年的相對高檔，具備高殖利率與低評價優勢，當利率仍在高檔時，投資金融債可以享有優於投資級公司債的債息收益；自 2023 年 10 月 19 日以來，金融主、次順位債的殖利

率緩步下降，若未來殖利率持續下降，搭配目前相對高殖利率優勢，金融債表現空間值得期待。