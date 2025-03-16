〈金價狂飆〉國際金價只有更高？業者：銀樓金價今年漲到一錢1萬3也很合理

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-16 22:03

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上週五（14）日國際黃金價格第 13 度寫下歷史新高，金價在亞洲和紐約市場雙雙寫下歷史新高，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，金價「沒有最高，只有更高」，他樂觀看待金價繼續上漲，信心滿滿：「今年漲到一錢 13000 台幣也很合理！」本週的國際金價走勢，首先端看 20 日美國聯準會的利率決策。

黃金價格在 2024 年創下本世紀以來最大的年度漲幅，足足漲了近 3 成，今年趁勝追擊，不斷寫下新高，在短短的 3 個多月，金價開年以來已漲 14%。 上週五的亞洲交易時段，現貨黃金價格突破每盎司 3,000 美元，達到歷史高點。截至當日收盤，金價雖稍有回檔，但仍保持接近 3000 美元的高位 。

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在紐約市場，黃金期貨價格同樣突破 3,000 美元大關，盤中最高達到每盎司 3,009.50 美元。這一漲勢反映了市場對全球經濟不確定性的擔憂，以及對黃金作為避險資產的需求增加。

石文信表示，近期金價上漲，主要受川普關稅政策的影響，市場避險情緒升溫，加上許多主要國家央行陸續買進黃金儲備，如原本去年 7 月停止黃金買盤的中國大陸，已連續第 4 個月增加黃金儲備，尤其今年 1 月更加大買進力道，在在推升黃金價格上漲。

另一個觀察指標，石文信指出，許多買盤由黃金期貨流向現貨市場，也是短期看多的參考依據，以往黃金期貨和現貨交易量是 2 比 1 ，但最近情勢反轉，黃金期貨和現貨交易量變成 1 比 2 ，顯示短期對黃金看漲居多。

此外，台灣銀樓飾金價格也同步挑戰新高，上周五每錢價格最高達到 12,380 元新台幣，同樣是買一對金戒指，就比去年同期貴上約 7,000 元。石文信指出，近期前來詢問黃金價格的民眾增加了約 5%，但實際交易量保持穩定。

投資機構 14 日即上修預測今年黃金會到每盎司 3500 美元，石文信認為，今年國際金價有望突破每盎司 3,100 美元，但除了川普關稅政策的不確定因素外，美國聯準會利率政策和通膨也有變數，估計今年會在 3000 至 3200 美元的波動區間震盪，持續維持高位。國內而言，金價應會維持在每錢 12000 至 12500 台幣的微幅區間。

自去年以來，每當黃金創新高，讓很多直呼「這輩子沒看過的天價」，眼看今年黃金再挑戰新關卡：「沒有最高，只有更高」，他樂觀看待金價繼續上漲，信心滿滿：「今年漲到一錢 13000 台幣也很合理！」