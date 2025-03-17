〈美股早盤〉主要指數小幅走高 力拚反彈突破修正區間

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-17 21:48

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美股主要指數周一 (17 日) 開低後小幅走高，其中標普 500 指數試圖從修正區間反彈。此前投資人評估最新一批出爐的經濟數據，衡量川普關稅對美國經濟成長影響。上周美國消費者信心指數下滑，主要是受到川普關稅不確定性影響，美股當時也慘崩，加劇四周的暴跌。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 190 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲 0.9%。

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美股主要指數期貨在 2 月零售銷售數據發布後回升，標普 500 指數期貨上漲 0.1%，儘管報告顯示零售銷售成長未達預期，但未能改變市場對聯準會 (Fed) 今年利率走勢押注。10 年期美國公債殖利率上升 1 個基點，達到 4.32%，美元則呈現波動。

美國 2 月的零售銷售增速低於預期，且 1 月的數據經過下修。根據美國商務部數據，未經通膨調整的零售購買價值在 2 月成長 0.2%，而 1 月則下跌 1.2%，當月剔除汽車的銷售額則成長 0.3%。

儘管零售數據不如預期，市場仍保持觀望態度，預估 Fed 官員本周將首次評估川普貿易政策對經濟的影響，周三 (19 日) 可能保持利率不變，市場將聚焦官員們更新的經濟預測以及 Fed 主席鮑爾的記者會，以尋求未來政策走向的線索。

Capital Economics 美國副首席經濟學家 Stephen Brown 在一份報告中表示：「通膨上行風險讓我們認為，儘管最近股市疲軟，但在未來一周內出現『鮑爾看跌選擇權』的可能性很小。」他指出，對於 Fed 來說，問題在於部分由政策引發的裁員增加，將伴隨著政策引發的通膨上升。

Charles Schwab 的資深投資策略師 Kevin Gordon 則稱：「我認為，政策制定的性質比關稅本身嚴重得多。」Gordon 擔心的是，企業將減少支出、招募和其他活動，導致經濟放緩甚至可能出現衰退。

Marlborough Investment Management 的投資組合經理 James Athey 認為：「從邊際來看，Fed 可能會讓情況稍好或稍糟。但顯然，他們無法完全安撫市場，因為這種情緒衝擊很大程度上來自白宮。」

截至台北時間周一（17 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.52%，至每股 122.30 美元

輝達 2025 年 GTC 大會將於周一拉開序幕，執行長黃仁勳的主題演講定於周二 (18 日) 舉行。除了黃仁勳演講，還有兩場活動備受關注：一是台灣時間周二早上九點半 China AI Day - 雲端與網路線上中文專場；二是台灣時間周五 (21 日) 凌晨一點到三點，輝達首個「量子日」(Quantum Day)活動。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 5.99%，至每股 25.49 美元

消息人士稱，英特爾新任執行長計劃全面改革晶片設計和製造業務，計劃重啟人工智慧 (AI) 工作，並以每年的節奏生產晶片，也計劃進一步裁員替公司瘦身。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 3.13%，至每股 242.15 美元

特斯拉中國在其官網上表示，該公司將於 3 月 17 日至 4 月 16 日推出全自動駕駛 (FSD) 服務的免費試用。特斯拉在給用戶的聲明中表示，此次限時試用適用於汽車配備了相容輔助駕駛硬體和軟體以及最新版本導航地圖的中國用戶。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月零售銷售月增率報 0.2%，預期 0.6%，前值 - 1.2%

美國 2 月核心零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 - 0.6%

美國 2 月零售銷售年增率報 3.11%，前值 4.2%

華爾街分析：

摩根士丹利策略團隊上周日指出，經歷 2 月以來大幅下跌後，近期美股顯現短期反彈跡象。該行分析顯示，當前市場情緒與部位指標均處於 2022 年以來超賣狀態，疊加 3 月下旬季節性交易回暖預期及美元走弱對第一季企業獲利的潛在提振，市場預估將迎來技術性修復。