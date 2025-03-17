白宮介入TikTok拍賣引發關注 競標者爭奪美國業務控制權

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-17 19:39

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根據路透周一 (17 日) 報導，在 TikTok 的出售過程中，白宮正扮演一個前所未有的角色，實質上成為了這場交易的「投資銀行」。美國副總統范斯 (JD Vance) 負責管理競標過程，這是美國政府高層首次直接介入民間公司交易，增加這筆交易的複雜性與不確定性。

根據競標者 Reid Rasner 的說法，副總統范斯的主要法律顧問、前聯邦選舉委員會主席 Sean Cooksey，成為了 TikTok 美國業務資產競標者的主要聯絡人，負責提供回饋並建議投標者調整其報價。這樣的政府干預在民間企業交易中是極為罕見的，尤其是像 TikTok 這樣的公司並未被視為具有重大戰略意義的企業。

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TikTok 擁有 1.7 億美國用戶，面臨若字節跳動未能找到美國買家，將可能被禁止在美國運營的風險。美國總統川普在 3 月 9 日表示，已有 4 個競標團隊參與 TikTok 的出售，並強調「很多人想要這個項目，這完全取決於我」。政府的介入使得這場競標賽充滿政治與商業的不確定性。

TikTok 的價值依賴於是否包含其核心演算法。市場分析認為，若包含演算法，TikTok 的估值可達 500 億至 1,000 億美元；若不包含，則約為 400 億至 500 億美元。競標者之一 Reid Rasner 已提交 474.5 億美元的出價，並透露他已與字節跳動的華盛頓遊說團隊和白宮進行過接觸，希望能完成交易。

除了一些知名投資人如 Jeff Yass 的 Susquehanna 國際集團和 General Atlantic 等，還有億萬富翁和企業家對這筆交易表示濃厚興趣。Project Liberty 的創始人 Frank McCourt 與加拿大投資人 Kevin O"Leary、Reddit 創始人 Alexis Ohanian 等已組成競標團隊，社交媒體明星 Jimmy Donaldson 也有意參與。

川普曾暗示美國可能會以 50% 的股份參與 TikTok 美國業務的收購，這使得政府的角色變得更加複雜。儘管川普在任內曾限制 TikTok 的運營，他也表示 TikTok 在幫助他爭取年輕選民上有著不可忽視的作用，因此對 TikTok 的出售過程持積極態度。