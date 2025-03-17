DeepSeek和OpenAI引領AI支出飆升 科技巨擘重點投入推理技術

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-17 20:17

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根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的報告， 到 2025 年，全球最大的科技公司將大幅提高對人工智慧 (AI) 的年度支出，預計將超過 5,000 億美元，並預示著未來十年內 AI 領域將進入新的高成長階段。這一成長，部分受到深度求索 (DeepSeek) 和 OpenAI 等公司推出的新型 AI 推理模型的影響。

報告顯示，包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US) 在內的超大規模公司，預估將在 2025 年投入 3,710 億美元，用於資料中心和 AI 運算資源，這比前一年成長 44%。到 2032 年，這一支出將增至 5,250 億美元，成長速度將超過彭博行業研究之前的預期，部分原因是 DeepSeek 的爆紅。

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AI 投資的轉變

直到最近，AI 的主要投資集中在資料中心和用於訓練或開發大型 AI 模型的晶片上。隨著 AI 技術的發展，科技公司現在預計將更多資金投入到推理 (Inference) 領域，即在 AI 系統訓練完成後，運行這些系統的過程。

這一投資轉變受到 OpenAI 和中國 DeepSeek 等公司推出新型推理模型的推動。這些系統的運行速度較慢，模擬人類思考問題的過程，通常需要更多的計算時間來回答用戶的問題。

DeepSeek 的崛起與 AI 發展的變革

DeepSeek 的崛起引發美國科技界對 AI 開發重資投入的質疑。DeepSeek 表示，它以比一些美國競爭對手低得多的成本開發出了具有競爭力的模型。這促使一些領先的 AI 公司開始接受更加高效的 AI 系統，這些系統可以在較少的硬體資源上運行。

然而，推理模型也為軟體創造了新的獲利機會。根據報告，這些模型可能將更多的成本轉移到 AI 模型投入使用之後的運行階段，從而推動了對此類系統的更多投資，也促使 AI 整體支出的成長。

AI 領域的投資重點改變

彭博行業研究分析師 Mandeep Singh 在報告中表示：「AI 訓練的資本支出增長可能會比我們之前預期的慢。」但 DeepSeek 的成功引起了廣泛關注，這將可能促使科技公司「增加對推理的投資」，使其成為生成型 AI 市場中增長最快的領域。

根據報告，雖然與訓練相關的支出預計今年將占超大規模公司 AI 預算的 40% 以上，但到 2032 年，這一比例將降至僅 14%。相比之下，推理驅動的投資將在同一年佔據 AI 總支出的近一半。

Google 領先轉型