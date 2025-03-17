美俄領袖將對話 烏克蘭停火協議成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-17 19:57

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彭博周一 (17 日) 報導，克里姆林宮確認，俄羅斯總統普丁計劃於周二 (18 日) 與美國總統川普進行通話，這是在美國推動達成烏克蘭戰爭停火協議之際的最新發展。

克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 周一向媒體表示，普丁將與川普通話，但並未透露會議的具體內容或進一步的討論細節。此前，川普在周日 (16 日) 的空軍一號上向記者透露，這次通話有「很大的機會」達成協議。他表示：「我認為我們與俄羅斯的關係做得還不錯，我們將看看是否能在周二有所公告。」

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美國推動停火協議

美方目前正在推動俄羅斯同意一項為期 30 天的停火協議，這項提議得到了烏克蘭的支持。儘管普丁表示俄羅斯原則上願意考慮停火，但他強調，必須在做出停火承諾之前滿足一系列條件。這些條件包括烏克蘭放棄加入北約、縮減軍隊規模以及割讓俄羅斯在戰爭中已經占領的領土。

近幾周來，美俄之間的接觸加劇，使得歐洲領導人擔心川普可能會在與普丁的直接交流中做出過多讓步，從而影響烏克蘭的利益。

普丁的條件和歐洲反應

普丁在過去幾個月中持續強調，俄羅斯希望達成長期的解決方案，但這些條件對基輔來說幾乎無法接受。歐洲官員對俄羅斯的要求表示強烈關切，認為這些條件實際上並不代表真正的和平意圖。歐盟外交政策負責人卡拉斯 (Kaja Kallas) 指出，俄羅斯所提出的條件顯示他們「並不真正渴望和平」，並強調現在的焦點應該是看俄羅斯是否願意在這場衝突中作出改變。

芬蘭外交部長瓦爾通寧 (Elina Valtonen) 也強調，若俄羅斯不作出妥協，將對國際法和聯合國憲章造成破壞，這將對全球產生深遠影響。

川普與普丁的討論內容

川普表示，周二的電話會議將討論大量領土問題以及其他關鍵資產的劃分。他提到：「我們會討論土地，也會討論電廠問題，那是一個非常重要的問題。我們已經在討論如何劃分某些資產。」

這些言論表明，川普在與普丁的對話中，可能將涉及戰爭結束後領土和資源的分配問題，這可能對烏克蘭及其未來的地位帶來重大影響。

歐洲外交政策與未來計畫

在此背景下，歐洲官員也在積極尋求方案，以確保烏克蘭在未來能夠獲得足夠的安全保障。一些歐洲國家已經討論出一個由 1 萬名以上的維和部隊組成的計劃，其中大部分部隊將來自英國和法國。報導指出，約 35 個國家已經同意向該任務提供武器、後勤和情報支持。

然而，歐洲領袖希望能看到美國在安全保障方面的支持，特別是通過空中力量、情報共享和邊境監控等方式。川普是否會對此表示支持，目前仍不清楚。