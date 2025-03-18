〈美股盤後〉等待Fed會議和輝達GTC大會 道瓊升超350點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-18 04:40

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投資人等待聯準會會議和輝達 GTC 大會，以進一步了解人工智慧的需求，美股週一 (17 日) 全數收揚。標普 500 指數上漲約 0.6%，連續第二個交易日反彈，而道瓊指數升超 350 點，那斯達克指數微升超 0.3%。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 持續淡化市場擔憂，他並不擔心股市近期走勢低迷。美國發出關稅威脅後，股市已多次暴跌。他指出，川普政府正在阻止一場「必然」發生的金融危機。

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停滯性通膨擔憂持續波及債市，導致在週一發布的 2 月零售銷售數據弱於預期後短債殖利率攀升。

美國 2 月零售額較上月成長 0.2%，優於前月下修後的下降 1.2%，但低於市場預期。紐約聯準銀行月度製造業調查顯示，紐約州 3 月份的商業活動顯著下降。整體一般業務狀況指數下跌 26 點至負 20，為 2023 年 5 月以來最低，遠低於市場預期。

本週為超級央行週，美國、日本、英國等全球主要央行將陸續召開貨幣政策會議，市場聚焦週二開始的聯準會為期兩天會議。人們普遍預期聯準會將在會議上維持利率不變，投資人尋求川普政策改變央行對經濟未來的看法的跡象。

輝達年度人工智慧會議「GTC 2025」將於 17 日在美國聖荷西開幕，執行長黃仁勳台灣時間 3 月 19 日凌晨 1 時將在 SAP 中心發表的主題演講，介紹改變世界的 AI 和加速運算技術。

美股週一 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 353.45 點，或 0.85%，收 41,841.63 點。

那斯達克指數上漲 54.58 點，或 0.31%，收 17,808.67 點。

S&P 500 指數上漲 36.19 點，或 0.65%，收 5,675.12 點。

費城半導體指數上漲 65.18 點，或 1.42%，收 4,663.97 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 34.94 點，或 0.29%，收 12,092.10 點。

標普 11 大板塊週一普遍收高，其中能源和房地產股領漲。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收黑。Meta (META-US) 跌 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.24%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.73%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.036%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.12%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.06%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收低 1.76% 至每股 119.53 美元。供應鏈指出，輝達將於 GTC 大會上正式揭露 Blackwell Ultra(B300) 與 GB300 等新產品之細節。

特斯拉 (TSLA-US) 週一大跌超 4.7% 報每股 238.01 美元，瑞穗下調特斯拉目標價至 430 美元，認為特斯拉銷售困境是地緣政治惡化、品牌認知度和競爭加劇，導致特斯拉市占損失以及 Model Y 更新版需求弱於預期。

百事公司 (PEP-US) 週一公告，將以近 20 億美元收購益生元汽水品牌 Poppi，該股升 1.85% 至每股 151.34 美元。

巴菲特的波克夏控股 (BRK. B-US) 收紅 1.62%，波克夏提高對 5 家日本貿易公司的持股，這是該集團近 5 年前開始對日本頂級大宗商品公司的最新投資。

經濟數據

美國 2 月零售銷售月增率報 0.2%，預期 0.6%，前值 - 1.2%

美國 2 月核心零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 - 0.6%

美國 2 月零售銷售年增率報 3.11%，前值 4.2%

華爾街分析

美國銀行資產管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 表示：「儘管股市在過去幾週遭遇拋售後，週一再創漲勢，但未來波動性可能會進一步加大。至少在未來幾週內，波動可能都會存在，而且可能會持續更長時間，這取決於關稅問題上的進展。」

麥格理表示：「我們應該擔心聯準會是否未能實現市場對今年降息兩到三次的預期。這類擔憂源於人們懷疑聯準會不再『掌管』、已將總體經濟政策的控制權移交給了川普政府。」

摩根士丹利預估：「聯準會週三將維持聯邦基金利率在 4.25% 至 4.5% 不變，主席鮑爾可能延續 1 月會議以來不需要急於行動的耐心立場，並預計將堅持數據依賴的政策策略，對未來的政策利率行動不提供明確指引。」