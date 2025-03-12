〈美股早盤〉美2月CPI報喜 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-12 21:41

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美股主要指數周三 (12 日) 開高，有望從三周的跌勢中反彈，主因是受到最新數據顯示通膨降溫提振，而且投資人紛紛搶扣遭受重創的科技股。儘管如此，美國總統川普貿易政策對經濟影響的擔憂仍削弱市場情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 350 點或近 2.0%，標普 500 指數漲逾 1.0%，費城半導體指數漲近 3.5%。

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受到美國 2 月通膨數據低於預期的驚喜消息影響，給擔心貿易戰對經濟的潛在影響的投資者帶來一絲寬慰，美股開盤前主要指數期貨迎來反彈。

儘管如此，債市幾乎沒有變動，市場預估美國聯準會 (Fed) 可能會在 2025 年降息 3 次。

根據美國勞工統計局 (BLS) 周三公布的數據，2 月的消費者物價指數 (CPI) 僅上漲 0.2%，這是過去 4 個月來最慢的成長速度，為市場帶來一些喘息。剔除波動較大的食品和能源項目後，所謂的核心 CPI 在 2 月也僅上漲 0.2%。

Regan Capital 的 Skyler Weinand 表示：「這個數據對 Fed 和市場來說都是一個小小的寬慰，因為它顯示通膨正朝著正確的方向發展，這是市場為應對來自關稅的通膨反彈做準備的良好開端。」

高盛的策略師下調對美國股市的年末預期，並上調對歐洲股市盈利的預期，顯示出對美國經濟前景的日益悲觀。該行將標普 500 指數的年末目標從 6,500 點下調至 6,200 點，這意味著從周二的收盤來看，還有 11% 的上漲空間。

高盛指出，這一調整反映了美國經濟成長預測的下調、假設關稅率上升以及更大的不確定性，這些因素通常會伴隨著較高的股市風險溢價。

花旗集團的策略師表示，若美國經濟放緩但避免衰退，國際股市可能會繼續表現良好。花旗指出，歷史上當美國股市出現 10% 以上的修正時，國際股市通常會表現得更好。

根據高盛的數據，避險基金在上周五和本周一的去杠桿活動達到了 4 年來的最高水準，並且是過去 15 年來最大的事件之一。去風險活動目前正蔓延至美國科技股和歐洲股票，這些股票在之前並未出現此類風險削減。

隨著股市波動性在過去一個月逐漸上升，VIX 指數期貨曲線出現反向，短期合約顯著高於長期合約。這一反向現象引發市場關注，尤其是 VIX 曲線的反向通常是市場恐慌的跡象。OptionMetrics 分析師 Garrett DeSimone 表示，VIX 曲線的反向可能表明市場正在經歷恐慌，並可能會出現均值回歸。

截至台北時間周三（12 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 5.87%，至每股 115.13 美元

富國銀行在年度 GTC 大會前表示，輝達股價近幾周大幅下跌是一個「買入機會」，予該股「增持」評等，目標價為每股 185 美元。據悉，輝達將於 3 月 17 日至 21 日在美國加州聖荷西舉行年度 GTC 大會，聚焦人工智慧 (AI)、平面技術和人形機器人等前沿領域。

該行分析師 Aaron Rakers 表示，在過去 5 年中，輝達股價在 GTC 大會當周和會議結束後兩周的表現分別比費城半導體指數高出 7 個百分點和 2.4 個百分點。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 7.49%，至每股 247.84 美元

近幾個月以來，特斯拉股價在多重利空下持續承壓，目前已較 2024 年 12 月 1 日高點下跌近 50%。儘管如此，摩根士丹利仍然看好這家電動車製造商的前景，並表示雖然該股近期經歷了大幅波動，但長期仍具備成長潛力，股價回檔是一個買入機會。

該行認為，未來 12 個月內，特斯拉股價仍有機會上測每股 800 美元的多頭目標價，並將該股視為其在美國汽車和共享旅遊領域的首選股。同時，該行也強調了具身 AI 和機器人領域的長期成長潛力。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 3.34%，至每股 176.68 美元

消息人士稱，根據該提議，台積電將負責該代工部門的運營，但持股比例不會超過 50%。台積電回覆記者時表示，對於傳聞公司不予置評。另一方英特爾公司則沒有回覆置評請求。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 CPI 年增率報 2.8%，預期 2.9%，前值 3.0%

美國 2 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 2 月核心 CPI 年增率報 3.1%，預期 3.2%，前值 3.3%

美國 2 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：