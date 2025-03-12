蘋果印度反壟斷案：成功防止對手接觸商業機密

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 19:59

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根據路透周三 (12 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 在印度的反壟斷案件中成功阻止對手，包括 Tinder 母公司 Match(MTCH-US) 和數位印度聯盟基金會 (Alliance of Digital India Foundation, ADIF)，接觸其商業機密資料。這些資料原本屬於印度競爭委員會 (CCI) 調查過程中的一部分，該調查指控蘋果濫用其在 iOS 應用程式商店市場的主導地位。

案件背景

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去年印度競爭委員會對蘋果進行反壟斷調查，指控蘋果在其 iOS 平台的應用程式商店中濫用市場優勢，對開發者、用戶和其他支付處理商造成不公平的影響。調查結果認為蘋果在應用內收取高達 30% 的費用，從而抬高了開發者的成本，損害了競爭。

商業機密資料的爭議

在案件調查過程中，Match 和 ADIF 要求 CCI 允許他們查看蘋果的敏感商業資料，包括開發者的支付數據和應用程式商店的總計費詳細資料。然而，這些資料在調查報告中被刪除。Match 公司表示蘋果過度刪除資料中的資訊，並稱這種做法是為阻礙全球範圍內對其商業做法的有效審查。

儘管如此，印度競爭委員會決定支持蘋果的立場，裁定這些資料不應公開。根據一份機密的裁決文件，CCI 指出，如果公開這些敏感資料，將可能對蘋果及其他相關方造成損害，因此認為此時披露這些資料既不必要，也不合適。

蘋果的市場地位與立場

蘋果在印度市占相對較小，根據 Counterpoint Research 的數據，2024 年底蘋果的 iOS 系統僅占印度智慧手機市場約 4% 的比例，剩餘的市場由 Google 的安卓作業系統主導。然而，蘋果在印度的市場基數在過去 5 年成長 5 倍，顯示出蘋果在該市場有著持續成長的潛力。

蘋果仍保留對 CCI 調查結果的異議，並有權提出上訴。CCI 的高層成員預計將在接下來的幾周內對案件做出最終裁決。如果最終裁定蘋果違反了反壟斷法，蘋果可能面臨罰款或被迫改變其商業策略。

其他科技公司面臨的反壟斷挑戰

這起案件並非印度針對科技巨擘的唯一反壟斷調查。2022 年，印度競爭委員會對 Google 處以 1.13 億美元的罰款，並要求 Google 允許開發者使用第三方支付系統，而非強制使用其內建支付系統。Google 同樣否認不當行為，並表示將對該裁決提出上訴。