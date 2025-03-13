摩根大通下調特斯拉目標價 估今年交車量恐連續下滑
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-13 02:40
根據路透周三 (12 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 下調對特斯拉 (TSLA-US) 股價目標價，該券商預估特斯拉將迎來連續第二年的交付量下降，並指出現有客戶及潛在新買家的情緒對這家電動車製造商的看法發生了變化。
摩根大通表示，對特斯拉品牌的反應越來越激烈，包括全美及全球特斯拉門市的抗議活動、銷售抵制，甚至有購買過的車輛在二手市場上被拋售。該券商預計，特斯拉今年將交付約 178 萬輛車，比 2024 年預期下降約 1%。
摩根大通將特斯拉股價目標從每股 135 美元下調至每股 120 美元。根據 LSEG 的數據，特斯拉股價的中位數目標為每股 370 美元。
不過特斯拉周三盤中股價似乎未收影響，截稿前特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 7.08%，每股暫報 246.89 美元。
近期有美國群眾發起了所謂的「打倒特斯拉」(Tesla Takedown) 抗議，表達對馬斯克參與削減美國聯邦政府員工人數及取消全球人道主義援助計畫的不滿，馬斯克領導美國「政府效率部」(DOGE)。
美國總統川普近日公開表態支持馬斯克，並表示將把對特斯拉經銷商的暴力行為定調為國內恐怖主義。
自從去年 12 月達到歷史新高後，特斯拉股價大幅下跌，幾乎抹去川普當選美國總統後的漲幅。儘管如此，特斯拉的股價自周一的 15.4% 暴跌後反彈已經回升 10%，這是 4 年半來的最大單日跌幅。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉美2月CPI報喜 主要指數開高
- 美2月CPI增速全面放緩 Fed今年降息預期升溫
- 重磅回擊！加拿大對美國商品徵收近210億美元關稅 貿易戰進一步升級
- 墨西哥暫不報復美國關稅 薛恩鮑姆等待談判結果
下一篇