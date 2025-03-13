摩根大通下調特斯拉目標價 估今年交車量恐連續下滑

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-13 02:40

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摩根大通表示，對特斯拉品牌的反應越來越激烈，包括全美及全球特斯拉門市的抗議活動、銷售抵制，甚至有購買過的車輛在二手市場上被拋售。該券商預計，特斯拉今年將交付約 178 萬輛車，比 2024 年預期下降約 1%。

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摩根大通將特斯拉股價目標從每股 135 美元下調至每股 120 美元。根據 LSEG 的數據，特斯拉股價的中位數目標為每股 370 美元。

近期有美國群眾發起了所謂的「打倒特斯拉」(Tesla Takedown) 抗議，表達對馬斯克參與削減美國聯邦政府員工人數及取消全球人道主義援助計畫的不滿，馬斯克領導美國「政府效率部」(DOGE)。

美國總統川普近日公開表態支持馬斯克，並表示將把對特斯拉經銷商的暴力行為定調為國內恐怖主義。