烏克蘭計劃大幅進口美國LNG 應對俄羅斯攻擊與能源危機

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 20:18

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路透周三 (12 日) 報導，隨著烏克蘭受到俄羅斯攻擊對其能源基礎設施的影響，該國計劃透過德國、希臘、立陶宛和波蘭的液化天然氣 (LNG) 終端進口大量美國天然氣。烏克蘭國家天然氣運營商表示，預估在今年 4 月至 10 月間進口至少 40 億立方公尺的天然氣。

美國天然氣的戰略意義

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烏克蘭天然氣運營商負責人 Dmytro Lyppa 在接受路透採訪時表示，烏克蘭此舉不僅是為解決能源需求，還可能強化與美國的經濟合作關係，並且將美國 LNG 儲存在烏克蘭的儲氣設施中，有助於嚇阻俄羅斯的攻擊。

根據路透估算，烏克蘭進口的天然氣費用至少達 10 億美元。進口的天然氣中，約一半將來自 LNG 而非傳統的管線天然氣。Lyppa 表示，若價格差異不大，烏克蘭會優先選擇美國 LNG，而非其他競爭對手如卡塔的天然氣。

中斷俄羅斯過境天然氣

烏克蘭在俄羅斯入侵前，曾是俄羅斯天然氣過境的重要路徑，並從中獲得過境費收入。然而，今年年初兩國的過境協議到期，烏克蘭不再接收俄羅斯的過境費收入。隨著俄羅斯加強對烏克蘭天然氣基礎設施的攻擊，烏克蘭的天然氣生產減少，並限制了儲氣設施的提取能力。這迫使烏克蘭加大進口，並開始倚賴其他來源來保障能源供應。

烏克蘭的儲氣需求與 LNG 進口

烏克蘭擁有大量的地下天然氣儲存設施，總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，烏克蘭和美國白宮已討論過將美國 LNG 儲存於烏克蘭的這些設施中，以替代部分來自西歐的天然氣。儘管俄軍近期加強攻擊，烏克蘭依然計劃為 2025-2026 年的冬季取暖季節提前做好準備，預計到 10 月中旬，至少需要確保 130 億立方公尺的天然氣儲備。

根據 Lyppa 的說法，美國 LNG 將從德國、希臘、立陶宛和波蘭的終端運送到烏克蘭。波蘭和立陶宛的運輸路線成本較低，但他指出，由於波蘭的管道連接每天僅能進口 700 萬立方公尺天然氣，遠低於烏克蘭的需求量 (每天 2,000 萬至 2500 萬立方公尺)，因此還需要利用其他管線進口。

俄羅斯攻擊帶來的挑戰