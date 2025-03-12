日銀對債市干預持保留態度 強調市場自我調整

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 19:41

‌



彭博周三 (12 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 高層認為，儘管基準債券殖利率達到自 2008 年以來的最高水準，但目前有多種原因使其反對進行債市干預。這些觀點解釋日銀總裁植田和男在近期國會發言中的立場。

植田和男在周三的國會發言中表示，對於近期殖利率上升的趨勢，他並不覺得是個問題，認為這反映市場對日本經濟、通膨及海外利率變動的看法。

‌



他指出，日銀與市場的觀點基本一致，因此不打算介入市場。日銀高層決定，除非市場出現極端波動，否則不會干預，因為這可能會為交易者設定一個固定的閾值，從而影響市場的正常運作。

日銀官員強調，利率應該由市場來決定，投資人需要適應央行在去年結束殖利率曲線控制 (YCC) 政策後的無干預狀態。儘管殖利率上升，與全球其他國家的市場相比，這些波動對日銀官員來說並不算異常。

因此，對於進一步干預的門檻，央行的立場已變得更加謹慎。即便如此，日銀的官方立場仍未改變，仍會在市場出現混亂情況時介入。植田和男也在發言中重申，央行的立場沒有變動。

投資人普遍認為，日銀的終點利率可能比之前預期的更高，這一觀點也推動日本債市殖利率的上升。日本基準的 10 年期公債殖利率於本周一達到 1.575%，為 2008 年以來新高；而在周三稍早，20 年期債券殖利率也達到類似的高點。與此同時，30 年期債券殖利率也達到 2006 年以來新高。

儘管債券殖利率攀升至數十年來的最高點，日銀對市場波動的應對方式相對平穩。日本的利率市場波動性遠低於其他主要市場，這主要受惠日銀仍在進行大規模的債券購買以及緩慢的政策收緊步伐。

若日銀認為需要介入債市，則可能會先透過改變植田和男的言論語氣或調整每月的債券購買計畫等方式發出訊號，而非直接採取行動。