川普提議對銅徵收25%關稅 銅價大漲5%引發全球市場波動

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-05 19:40

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彭博報導，美國銅價周三 (5 日) 在紐約市場大幅飆升逾 5%，遠超其他全球基準價格，原因是美國總統川普在向國會的演講中暗示，對進口銅料可能徵收 25% 的關稅。

川普的言論引發亞太交易時段銅價的激烈反應，投資人對可能徵收比預期更大、時間更早的銅關稅作出了強烈反應。川普上周宣布，商務部將展開一項徹底的調查，這可能會基於國家安全理由對銅進口徵收關稅。這一消息立即引發了銅價的劇烈上漲，讓紐約商品交易所 (Comex) 銅價與倫敦和上海相同價格之間的差距迅速擴大。

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儘管調查可能需要數月時間，且關稅具體數額尚未明確，但川普在周二的演講中表示，他已經命令對銅、鋁和鋼徵收 25% 的關稅。他在國會演講中說：「我也對進口的鋁、銅和鋼徵收了 25% 的關稅。關稅是讓美國重新變富的手段。這正在發生，並將很快發生。」

川普已經簽署行政命令，計劃自 3 月 12 日起對鋁和鋼徵收這一關稅。

Saxo Bank 商品策略主管 Ole Hansen 表示：「在這些言論之前，市場並未預期會有 25% 的關稅，現在交易員正在爭先恐後地調整價格，無論最終的關稅是多少。」他還指出，無論最終的關稅是多少，全球貿易流動的擾動將是非常現實的。

這一價格激增讓倫敦金屬交易所 (LME) 銅價也出現小幅上漲，3 個月期銅價最高上漲 2.4%。幾個月以來，紐約期貨銅價一直處於 LME 的顯著溢價狀態，投資人已經將關稅的可能性納入價格之中。周三的價格飆升讓紐約銅價比 LME 的價格高出約 11.5%，接近上個月曾出現的 13% 的峰值。

這一巨大的價差已經引發全球範圍內的銅尋求行動，貿易商正試圖在關稅生效前將銅運往美國，並且周三的價格上漲可能會讓他們加倍努力。

目前倫敦金屬交易所的銅價約為每噸 9,500 美元，而紐約的銅價高出約 1,000 美元，這一套利機對於那些通常在微薄利潤中運營的市場參與者而言，是一個巨大的機會。