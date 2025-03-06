美2月ISM非製造業指數加速成長 價格指數升溫
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-06 00:30
美國 2 月服務業擴張速度加快，由於有彈性的需求推動就業指標升至 3 年多高點。不過，2 月投入價格上升，再加上近期工廠原物料成本飆升，暗示通膨可能在未來幾個月升溫。
美國美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布最新數據顯示，非製造業指數從 1 月的 52.8 升至 53.5，高於經濟學家預期的 52.5，該指數的上升顯示出美國國內需求的韌性。
美國 2 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 54.4，前值 54.5
- 新訂單指數報 52.2，前值 51.3
- 僱傭指數報 53.9，前值 52.3
- 供應商交貨指數報 53.4，前值 53.0
- 存貨指數報 50.6，前值 47.5
- 價格指數報 62.6，前值 60.4
- 未完成訂單指數報 51.7，前值 44.8
- 新出口訂單指數報 52.1，前值 52.0
- 進口指數報 49.6，前值 49.8
- 庫存景氣指數報 54.7，前值 53.5
觀察指數細項，2 月僱傭指數從 1 月的 52.3 上升至 53.9，創 2021 年 12 月以來新高，顯示出服務業就業成長，但這一指標未必能準確預測就業市場情況。儘管如此，ISM 的數據仍然提供一些信心，表明美國勞動市場仍具韌性。
值得注意的是，服務業的投入價格指數在 2 月升至 62.6，高於經濟學家預估的 60，也超過 1 月前值 60.4，為 2023 年初以來的高峰之一，顯示出原材料成本的上漲。
這與近期工廠原物料價格的上漲相呼應，暗示未來幾個月通膨壓力可能會進一步加劇。特別是川普政府對來自墨西哥、加拿大和中國的進口商品徵收的關稅，可能會推動物價上漲，包括從墨西哥進口的酪梨等日常商品的價格。
ISM 報告指出，2 月的新訂單指數也有所上升，從 1 月的 51.3 上升至 52.2，顯示出商業活動的穩定增長。然而報告也指出，由於關稅影響，供應商的交貨時間變慢，這可能加劇供應鏈的瓶頸問題。
此外，ISM 的數據還顯示，服務業的需求和就業仍然強勁，但關稅帶來的經濟不確定性和商業預測的不穩定性，仍然讓企業對未來持謹慎態度。整體來看，儘管服務業保持增長，但通膨壓力上升可能會對經濟增長造成挑戰。
標普全球 (S&P Global) 同日公布 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.0，高於經濟學家預期與初值的 49.7，重返榮枯線上，不過仍低於 1 月終值 52.9；同月綜合 PMI 終值也升至 51.6，高於預期與初值的 50.4，略低 1 月終值 52.7。
標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「最終的 PMI 數據較初步預測有所改善，但與去年年底的蓬勃發展相比，服務業的商業狀況依然顯得疲弱。」
Williamson 指出，今年以來的當前產出成長顯著放緩，從去年 12 月的繁榮轉為 2 月的令人失望的疲軟。尤其服務業的產出成長預期大幅下修，服務提供商對需求增長放緩的跡象以及新政府政策的不確定性 (包括關稅、貿易政策和聯邦預算削減) 感到擔憂。
因此，去年年底的強勁民間企業招聘出現逆轉，工作積壓的大幅下降暗示著未來可能會有更多的裁員。
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