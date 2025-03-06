美2月ISM非製造業指數加速成長 價格指數升溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-06 00:30

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美國 2 月服務業擴張速度加快，由於有彈性的需求推動就業指標升至 3 年多高點。不過，2 月投入價格上升，再加上近期工廠原物料成本飆升，暗示通膨可能在未來幾個月升溫。

美國美國供應管理協會 (ISM) 周三 (5 日) 公布最新數據顯示，非製造業指數從 1 月的 52.8 升至 53.5，高於經濟學家預期的 52.5，該指數的上升顯示出美國國內需求的韌性。

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美 2 月 ISM 非製造業指數從 1 月的 52.8 升至 53.5，連續第三個月成長。(圖：ZeroHedge)

美國 2 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 54.4，前值 54.5

新訂單指數報 52.2，前值 51.3

僱傭指數報 53.9，前值 52.3

供應商交貨指數報 53.4，前值 53.0

存貨指數報 50.6，前值 47.5

價格指數報 62.6，前值 60.4

未完成訂單指數報 51.7，前值 44.8

新出口訂單指數報 52.1，前值 52.0

進口指數報 49.6，前值 49.8

庫存景氣指數報 54.7，前值 53.5

圖：ISM

觀察指數細項，2 月僱傭指數從 1 月的 52.3 上升至 53.9，創 2021 年 12 月以來新高，顯示出服務業就業成長，但這一指標未必能準確預測就業市場情況。儘管如此，ISM 的數據仍然提供一些信心，表明美國勞動市場仍具韌性。

2 月僱傭指數從 1 月的 52.3 上升至 53.9，創 2021 年 12 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，服務業的投入價格指數在 2 月升至 62.6，高於經濟學家預估的 60，也超過 1 月前值 60.4，為 2023 年初以來的高峰之一，顯示出原材料成本的上漲。

這與近期工廠原物料價格的上漲相呼應，暗示未來幾個月通膨壓力可能會進一步加劇。特別是川普政府對來自墨西哥、加拿大和中國的進口商品徵收的關稅，可能會推動物價上漲，包括從墨西哥進口的酪梨等日常商品的價格。

ISM 報告指出，2 月的新訂單指數也有所上升，從 1 月的 51.3 上升至 52.2，顯示出商業活動的穩定增長。然而報告也指出，由於關稅影響，供應商的交貨時間變慢，這可能加劇供應鏈的瓶頸問題。

此外，ISM 的數據還顯示，服務業的需求和就業仍然強勁，但關稅帶來的經濟不確定性和商業預測的不穩定性，仍然讓企業對未來持謹慎態度。整體來看，儘管服務業保持增長，但通膨壓力上升可能會對經濟增長造成挑戰。

標普全球 (S&P Global) 同日公布 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.0，高於經濟學家預期與初值的 49.7，重返榮枯線上，不過仍低於 1 月終值 52.9；同月綜合 PMI 終值也升至 51.6，高於預期與初值的 50.4，略低 1 月終值 52.7。

2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.0，重返榮枯線上。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「最終的 PMI 數據較初步預測有所改善，但與去年年底的蓬勃發展相比，服務業的商業狀況依然顯得疲弱。」

Williamson 指出，今年以來的當前產出成長顯著放緩，從去年 12 月的繁榮轉為 2 月的令人失望的疲軟。尤其服務業的產出成長預期大幅下修，服務提供商對需求增長放緩的跡象以及新政府政策的不確定性 (包括關稅、貿易政策和聯邦預算削減) 感到擔憂。