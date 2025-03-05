〈財報〉愛迪達全年財測謹慎 關稅風險影響銷量

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-05 21:20

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德國運動服飾品牌愛迪達 (Adidas) 周三 (5 日) 公布令人失望的全年財測，不僅今年營益低於分析師預期，也預料銷售額會比去年的強勁成長略有放緩，部分原因是由於美國關稅導致波動性增加，儘管其復古鞋產品成長態勢強勁。

愛迪達在周三聲明中表示，預估今年營益介在 17 億歐元 (合 18 億美元) 至 18 億歐元之間，低於華爾分析師預估的 20.7 億歐元。分析指出，儘管愛迪達財測以保守著稱，去年曾三度上調財測，不過這次預測可能至少在短期內讓其股價承壓。

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截稿前，愛迪達歐洲股價下跌 1.81%，每股暫報 233.40 歐元，截至昨日收盤，該股過去一年上漲約 32%，表現優於競爭同行 Nike(NKE-US) 和 Puma SE。

RBC Capital Markets 分析師 Piral Dadhania 指出這是一個逢低買入的好時機，並且預料愛迪達營收和獲利將「遠高於」財測預估的區間。

愛迪達預估，從匯率中性角度來看，今年營收將以「高個位數」的速度成長，增幅將超過 10%，低於去年的 12% 成長，原因是去年第四季出清最後一批 Yeezy 聯名鞋款，之後就沒了該明星鞋款加持。

據了解，愛迪達正在尋找除了復古運動鞋 Samba 和 Gazelle 之外的新成長點。該公司希望從美國競爭對手 Nike 手中奪取更多市占，同時也要抵禦 On Running 和 Hoka 等較新的運動品牌的衝擊。

趨勢預測公司 WGSN 的鞋類和配件策略師 Lucila Saldana 表示：「愛迪達 Samba 和 Gazelle 的最初熱潮已經定下了步伐，雖然這些標誌性款式在大眾市場上仍有一席之地，但它們似乎正在接近飽和。」

執行長：關稅將推高通膨並影響銷量

至於美國關稅影響方面，愛迪達執行長古爾登 (Bjorn Gulden) 同日表示，若美國進一步對進口商品徵收關稅，將推高價格並導致消費者購買量減少。愛迪達目前正面臨川普政府對中國、加拿大和墨西哥實施的高額關稅。

古爾登指出，愛迪達尚未估算美國對越南 (其主要生產國) 徵收關稅的潛在影響，川普曾威脅對越南提高關稅。他表示：「如果關稅提高到 25%，且涉及更多國家，通膨將上升，銷量將下降。我們知道這一點，但具體影響有多大無法確定，唯一可以確定的是我們將需要非常快速地進行調整。」