貿易戰升級重創美元與美股 投資人急尋避險良機

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-05 02:20

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近期美國與貿易夥伴之間的貿易戰風險加劇，導致美元走弱、美股主要指數重挫，投資人紛紛轉向海外避險資產。美元指數在周二 (4 日) 下跌最多達 0.7%，達到一周以來的新低，隨後稍微回升。與此同時，美股各大指數周二盤中普遍下跌，市場擔憂全球經濟放緩，推動金價和避險貨幣 (如瑞士法郎和日元) 上漲。

貿易戰與美元下跌

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根據 CIBC Capital Markets 的外匯策略主管 Sarah Ying 表示，市場對美國貿易政策的不確定性對美元的負面影響越來越明顯，並且美元的傳統避險功能正受到質疑。市場正從以往的看漲美國美元轉向看空美元。

川普總統兌現對加拿大和墨西哥加徵進口關稅的承諾，並將對中國的關稅翻倍，這一舉措迅速引發對全球經濟前景的擔憂。隨著美國經濟成長放緩，越來越多的投資人預期美元將會走弱，並且美國聯準會 (Fed) 可能會在未來幾個月內再次降息。

股市反應及市場不安

這一波跌勢的觸發點是美國對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收新一輪的關稅，以及對中國商品的加徵關稅，這些措施在本周二正式生效。隨後，中國和加拿大也對美國商品徵收報復性關稅，形成對峙局面，可能波及每年 220 兆美元的雙邊貿易。

貿易戰影響經濟成長和企業利潤

在全球貿易緊張局勢升級的同時，市場對美國經濟成長的擔憂加劇。50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示，市場擔心貿易戰會拖慢經濟增速，尤其是銀行業，當經濟活動減少時，銀行的利潤也會受到影響。最近的數據顯示，投資人對經濟放緩的預期再次升溫。

此外，投資人預估貿易戰將推高通膨壓力，減少需求並壓縮企業利潤。美國小型股指數 Russell 2000 指數周二盤中下跌 2%。市場對 Fed 可能再次降息的預期也有所加強，據 LSEG 的數據顯示，市場預期 Fed 在今年 12 月前至少會降息三次，每次降息 1 碼 (25 個基點)。