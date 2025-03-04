墨西哥總統將於周日公布對川普關稅反制措施

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 22:07

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墨西哥總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 周二 (4 日) 表示，她將於本周日 (8 日) 宣布對美國總統川普決定對墨西哥商品徵收關稅的回應措施。

薛恩鮑姆表示，她將在墨西哥市的主要廣場——「左卡洛」(Zocalo) 召集支持者，並於當天中午詳細說明關稅和非關稅措施。在薛恩鮑姆舉行記者會期間，墨西哥披索兌美元貶值 1.5%。

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她表示：「我們的目標不是開始一場經濟對抗，不幸的是，這與我們做法相反。無法想像這會對美國公民和企業造成的傷害，這個決定沒有贏家。」

川普於周二兌現了對加拿大和墨西哥徵收 25% 進口關稅的威脅，並將對中國商品的關稅加倍至 20%，引發迅速的報復行動，將全球經濟推入加劇的貿易戰中。加拿大已經作出回應，對 1,070 億美元的美國產品徵收關稅。