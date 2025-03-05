對標蘋果Vision Pro！三星今年將推出XR頭戴裝置

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-05 01:15

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根據《CNBC》周二 (4 日) 報導，三星發言人透露將於今年推出延展實境 (XR) 頭戴裝置，該款設備名稱為「Project Moohan」，要與蘋果 (AAPL-US) 去年推出的 Vision Pro 較勁。

三星今年將推出的 XR 頭戴裝置首次在 MWC 2025 上亮相。圖：三星

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儘管三星去年曾經釋出過該頭戴裝置的預告，但它首次在今年的 2025 世界行動通訊大會 (MWC 2025) 上亮相，目前對該裝置的詳細資料尚不多，從外觀上看出該裝置的顯示螢幕上有 4 個鏡頭，並且側邊似乎配有觸控鈕。

據了解，三星與高通 (QCOM-US) 和 Google(GOOGL-US) 合作，替這類設備開發了名為「Android XR」平台的新型作業系統。去年 12 月三星曾宣布，該頭戴裝置將安裝 Google 的 Gemini AI 助手，讓使用者能夠體驗「對話型使用者介面」。這也意味著使用者能與 Google 的 AI 助手——Gemini 進行互動，幫助導航應用程式和其他功能。另外，裝置的多鏡頭也暗示，可能會具備類似蘋果 Vision Pro 的手勢控制。

三星行動部門執行副總裁 Patrick Chomet 在接受《CNBC》採訪時表示：「對我來說，突破性的技術是先進視覺功能與能夠理解使用者意圖的智慧結合。沒有智慧部分，這將是一個不完整的產品。」Chomet 認為，許多消費電子公司所設想的未來世界是 AI 數位助手能更直觀理解用戶在裝置上的需求。

儘管三星是虛擬實境頭戴裝置的早期玩家之一，但該市場並未如預期那樣發展起來。不過，隨著顯示技術和晶片技術的進步，XR 被大公司視為運算領域的新前沿。

在今年 1 月的 S25 系列手機發表會上，三星展示未來的產品藍圖。藍圖中的一張投影片顯示未來設備的輪廓，包括一款三折式的手機，類似華為 Mate XT，還有 Project Moohan XR 頭戴裝置。

此外，三星還展示一副眼鏡產品，這可能暗示未來會有不同類型的 XR 頭戴裝置。智慧眼鏡提供與頭戴裝置類似的體驗，但不需要戴上笨重的設備。

Meta(META-US)、Snap(SNAP-US) 和 XReal 等公司也在開發所謂的擴增實境 (AR) 眼鏡。AR 技術能將數位圖像覆蓋在使用者眼前的真實世界上。

根據《CNBC》報導，三星、高通和 Google 去年曾經合作開發混合實境 (MR) 眼鏡。三星在 1 月的 S25 發布會上似乎確認了這一合作。不過 Chomet 並未給出眼鏡產品的具體推出時間，但他表示人們可能會使用多個裝置。