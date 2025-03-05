蘋果iPad Air升級：AI功能與M3晶片助力銷售爆發

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-05 00:00

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蘋果 (AAPL-US) 周二 (4 日) 在官網更新 iPad 系列產品，包括搭載 M3 處理器的 iPad Air，還有搭載 A16 晶片的新款 iPad，前者售價為新台幣 19,900 元起 (以下單位皆同)、後者售價為 11,900 元起，台灣推出日期尚未確定。除了 iPad 外，蘋果還推出新版巧控鍵盤，售價為 9,490 元起，發售日期也尚未確定。

新款 iPad Air。(圖：蘋果)

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蘋果表示，搭載 M3 晶片的新款 iPad Air 運行速度比搭載 M1 晶片的舊款快近兩倍，此外還支援人工智慧 (AI) 功能 Apple Intelligence，並且在處理 AI 相關功能時，效能比舊款提高了最多 60%。不過，A16 晶片版的 iPad 不支援 Apple Intelligence 功能。

根據蘋果官網，新款 iPad Air 有 11 吋與 13 吋兩種大小，均配備高解析度 Liquid Retina 顯示器，有太空灰、藍色、紫色和星光色四種顏色選擇；新版 iPad 起始儲存空間增至 128GB，有藍色、粉紅色、黃色和銀色四種顏色供選擇。

A16 晶片版新款 iPad。(圖：蘋果)

值得注意的是，新款 iPad Air 的更新不僅提升處理器，還提供高達 1TB 的記憶體版本，並提供內建 Wi-Fi + 行動網路的選項，價格比 Wi-Fi 版本多 5,000 元。

有分析指出，新款 iPad Air 推出時間比平常更為迅速，距離上一版本推出僅隔 10 個月。蘋果希望藉此保持 iPad Air 系列的成長態勢，該系列在假日銷售季節幫助 iPad 銷量成長 15%。

此外，蘋果還推出了更新版的巧控鍵盤 (Magic Keyboard)，這款鍵盤與新 iPad Air(M3 版) 搭配使用，擁有比前代更大的觸控板，並且新增了一排功能鍵，這是完整鍵盤上常見的設置。11 吋版本的巧控鍵盤售價為 9,490 元，13 吋版本則為 9,890 元。

外媒報導還指出，蘋果正在開發一款入門款 iPad，並計劃推出升級版的 iPad Pro。iPad Pro 將搭載 M5 處理器，預計會在今年年底或 2026 年初發布。