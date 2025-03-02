本週操盤筆記：美2月非農報告、歐洲央行利率決策、主要經濟體製造業景氣

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-02 21:50

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本週重點國際財經大事包括：美國最新非農就業報告出爐，美國百貨零售業財報陸續揭曉，歐洲央行公布最新利率決策，此外還有主要經濟體接連公布製造業指數。值得注意的是，本週也有多位聯準會 (Fed) 官員發表談話，其中包括主席鮑爾、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯等。

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本週操盤筆記 (0303-0307)

1. 美國 2 月非農就業報告

美國本週多項就業市場數據將陸續出爐，本週三 (5 日) 有「小非農」之稱的 ADP 就業數據將出爐，接著勞工統計局 (BLS) 週五 (7 日) 公布非農就業報告，目前市場預估上月非農新增就業人數為 13.3 萬人，略低於 1 月的 14.3 萬人，失業率則維持在 4% 水準不變化。

美國上周公布的 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數憂喜參半，讓 Fed 頭痛的通膨增速符合預期，顯示出略有降溫趨勢，然而消費者支出卻下滑，引發美國經濟成長動力熄火的擔憂。因此，有交易員開始上調 Fed 今年降息次數，而這份非農就業報告將是演重要關鍵。

2. 歐洲央行利率決策

歐洲央行 (ECB) 將於週四 (6 日) 公布最新利率決策，市場普遍預估降息 1 碼 (25 個基點)。此前，歐元區消費者物價指數(CPI) 報告將於本週一 (3 日) 公布，預料初步年增速將從 1 月的 2.5% 降至 2.3%、核心 CPI 初值估從 2.7% 增速放緩至 2.6%。

ECB 總裁拉加德上月稱，通膨回落正在取得進展，但全球貿易摩擦繼續帶來風險。拉加德對歐盟議員講話時重申，今年消費者價格增幅有望實現歐洲央行 2% 的目標。美國總統川普宣布最新一輪關稅措施後，拉加德作出上述表示，警告經濟環境充滿挑戰。