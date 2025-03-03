幣圈漲瘋了！川普宣布「五種虛擬貨幣」列為美戰略儲備

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-03 02:06

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美國總統川普週日 (2 日) 宣布，五種數位資產預計將納入美國新的加密戰略儲備，這些被點名的數位貨幣均聞訊暴漲。

川普推文表示：「美國加密幣儲備將會提振拜登政府貪腐攻擊的關鍵產業，帶來提升。這也是為什麼我的數位資產總統令指示，成立總統工作小組，推進加密幣戰略儲備，包括瑞波幣 (XRP-US)、Solana 和艾達幣 (ADA-US)。」

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川普豪言：「我將確保美國成為世界的加密幣首都，我們正讓美國再次偉大！」

川普過了一小時後又發文補充說：「而且，顯然，比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 和其他有價值的加密貨幣一樣，將成為戰略儲備的核心。」

截稿前，台北時間週一 (3 日) 凌晨 2 時許，全球最大的加密貨幣比特幣飆漲約 10%，暫報 93,724.47 美元。第二大加密貨幣以太幣猛升 12%，暫報 2,462.67 美元。瑞波暴漲近 30%，暫報 2.80 美元左右，而 Solana 飛升約 20%，暫報 170 美元左右。

加密貨幣投資公司 GSR 的場外交易全球主管 Spencer Hallarn 表示，川普的言論「導致幣圈參與者爭相重建多頭部位，並對價格產生了極大推升動力。」

川普在 2024 年競選中贏得幣圈支持，這位「加密總統」很快在上任後付諸行動，支持加密政策重點。此前，在美國前總統拜登的領導下，美國監管機構嚴厲打擊該行業，以保護美國人免受欺詐和洗錢的侵害。

川普將於 3 月 7 日出席首屆白宮加密貨幣高峰會並發表演說。目前還不清楚新的戰略儲備將如何建立和運作。