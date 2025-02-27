微軟將籲川普放寬AI晶片限制 警告盟國恐轉向中國尋求技術支援

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 19:43

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《華爾街日報》(WSJ) 周四 (27 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 準備呼籲川普政府放寬對先進人工智慧 (AI) 晶片的出口限制，因為這些限制可能對全球多個國家產生影響。根據新規，許多國家將無法獲得美國的 AI 晶片，特別是那些用於資料中心訓練 AI 模型的晶片，這可能迫使美國盟友轉向中國尋求技術支援。

報導指出，微軟在預定在周四發布的部落格文章中，向川普政府喊話放寬這些規範，尤其是針對包括印度、瑞士和以色列在內的盟國。這些國家被列為三層出口控制體系中的第二層，微軟表示，這樣的規定可能會限制盟友的晶片供應，迫使他們轉向中國尋求解決方案。

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截稿前，微軟並未對此回應置評請求。

微軟總裁史密斯 (Brad Smith) 受訪時指出，中國正在利用這一規定對其他國家宣傳，強調中國比美國更可靠，能夠提供長期所需的 AI 基礎設施。這不僅對美國企業不利，也對美國的外交政策構成挑戰。尤其微軟視中國公司深度求索 (DeepSeek) 為具有強大潛力的 AI 新創企業之一，並對這類企業的發展表示關注。

微軟的立場是，對於美國的企業和全球商業環境，保持技術流通至關重要。微軟在全球擁有資料中心和客戶，其業務運營依賴於自由流通的產品和服務。微軟支持出口許可制度的一些規定，但反對對盟友國家的過度限制，這可能迫使這些國家尋求其他合作夥伴，尤其是中國。

微軟希望川普政府能夠對出口控制規定進行調整，放寬對盟友國家的限制，同時保護美國的國家安全和商業利益。

川普政府在評估如何調整出口規範時，面臨著平衡商業利益和強硬對抗中國的難題。過去，美國政府的國家安全官員對於那些支持企業的政策往往推動力不夠，這造成了出口控制的延遲或削弱。

目前，政府官員正在考慮如何加強出口控制的規範，同時簡化出口控制的具體操作規則。微軟表示支持一些限制措施，特別是對中國、伊朗和北韓的禁售措施，但同時呼籲放寬對其他盟國的限制，以免失去對這些國家的市場影響力。