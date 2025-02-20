微軟推出首款量子運算晶片與全新遊戲AI 領航未來科技新紀元
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-20 02:00
微軟 (MSFT-US) 周三 (19 日) 推出兩項顛覆性創新技術，分別是首款量子運算晶片「Majorana 1」及全新的生成式人工智慧 (AI) 技術「Muse」，象徵該公司在兩大尖端領域的重磅突破，並將對未來科技生態系統產生深遠影響。
量子運算：Majorana 1 晶片的革命性突破
「Majorana 1」量子運算晶片是微軟長達二十年量子運算研究的結晶。該晶片使用 8 個拓撲量子位 (topological qubit)，並利用砷化銦 (indium arsenide) 半導體和鋁超導材料，這些創新技術有望改變未來運算方式
與其他科技巨擘如 Google(GOOGL-US)、IBM(IBM-US) 相比，微軟選擇自製晶片而非依賴第三方廠商，這一點彰顯微軟對量子運算長期投入的決心。微軟打算透過不斷擴展其量子位數量，最終實現百萬量子位的量子晶片，並希望將這些技術與自家 AI 平台結合，進一步提升運算效能。
生成式 AI：Muse 技術為遊戲開發帶來變革
與此同時，微軟推出的「Muse」生成式 AI 技術則將顛覆傳統遊戲開發方式。透過分析來自 Xbox 遊戲的 7 年玩家數據，Muse 能夠自動生成遊戲場景，從而降低開發成本並加速創作過程。
這項技術不僅能夠減少開發者的負擔，還能為遊戲產業帶來更多的創新可能，儘管有部分人對此表示擔憂，擔心 AI 會對遊戲品質或職位產生影響。
量子運算與 AI 的結合
微軟的量子運算和生成式 AI 技術的發展雖然仍處於早期階段，但卻預告未來科技的巨大潛力。這些技術不僅有望在量子運算領域實現突破，還可能與微軟在 AI 及其他領域的實力相結合，推動數位經濟的全面變革。
例如，在深度學習過程中，量子運算能夠處理並行運算，提高學習效率，並為 AI 模型提供更精確的預測結果。隨著量子技術的成熟，它有可能成為 AI 領域的核心驅動力。
此外，量子運算將可能在自然語言處理、機器視覺等領域大展拳腳，解決目前 AI 無法處理的超大規模問題。儘管量子技術仍面臨不少挑戰，微軟在這一領域的深厚實力和投入使其成為未來數位經濟轉型的先行者。
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