微軟推出首款量子運算晶片與全新遊戲AI 領航未來科技新紀元

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-20 02:00

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微軟 (MSFT-US) 周三 (19 日) 推出兩項顛覆性創新技術，分別是首款量子運算晶片「Majorana 1」及全新的生成式人工智慧 (AI) 技術「Muse」，象徵該公司在兩大尖端領域的重磅突破，並將對未來科技生態系統產生深遠影響。

量子運算：Majorana 1 晶片的革命性突破

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「Majorana 1」量子運算晶片是微軟長達二十年量子運算研究的結晶。該晶片使用 8 個拓撲量子位 (topological qubit)，並利用砷化銦 (indium arsenide) 半導體和鋁超導材料，這些創新技術有望改變未來運算方式

生成式 AI：Muse 技術為遊戲開發帶來變革

與此同時，微軟推出的「Muse」生成式 AI 技術則將顛覆傳統遊戲開發方式。透過分析來自 Xbox 遊戲的 7 年玩家數據，Muse 能夠自動生成遊戲場景，從而降低開發成本並加速創作過程。

這項技術不僅能夠減少開發者的負擔，還能為遊戲產業帶來更多的創新可能，儘管有部分人對此表示擔憂，擔心 AI 會對遊戲品質或職位產生影響。

量子運算與 AI 的結合

微軟的量子運算和生成式 AI 技術的發展雖然仍處於早期階段，但卻預告未來科技的巨大潛力。這些技術不僅有望在量子運算領域實現突破，還可能與微軟在 AI 及其他領域的實力相結合，推動數位經濟的全面變革。

例如，在深度學習過程中，量子運算能夠處理並行運算，提高學習效率，並為 AI 模型提供更精確的預測結果。隨著量子技術的成熟，它有可能成為 AI 領域的核心驅動力。