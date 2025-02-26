〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場屏息靜待輝達財報出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-26 22:44

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美股主要指數周三 (26 日) 漲跌互現，其中標普 500 指數有望結束連 4 天跌勢，投資人靜待人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達盤後公布的最新財報，以判斷 AI 需求方向，早盤股價漲逾 3%，與此同時也留意美國國會一項關鍵的減稅提案進展。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.7%。

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美股開盤前主要指數期貨走強，輝達財報公布在即，可能重新點燃人工智慧 (AI) 驅動的漲勢，輝達盤前股價漲 3%、那斯達克 100 指數期貨上漲約 0.8%、標普 500 指數期貨上漲 0.5%。

選擇權數據顯示，這可能會使股價波動達到 8.5%。在過去兩年強勁成長後，近期股價表現不佳，顯示出 AI 運算的採用並非一條直線上升的道路。這些擔憂已蔓延至美國科技板塊，並將被視為「美股七雄」股價推入修正區間，不過周三的盤前略有回升。

Zurich Insurance Co. 首席市場策略師 Guy Miller 表示：「現實是，我們需要輝達提供一組良好的數據來維持美股的牛市趨勢。數據和前景都很重要。如果數據真的讓人失望，市場將容易遭遇進一步的回檔。」

債券市場上，10 年期美國公債殖利率在昨日下降 11 個基點後保持穩定，這是由於經濟數據低於預期並增加了對聯準會 (Fed) 貨幣政策鬆綁的預期。借貸成本略微上升，美元對 G-10 貨幣也有所回升，投資人正在等待亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 的演講。

其他個股方面，美超微 (SMCI-US) 其股價因為達成提交財報的截止日期而上漲 25%；人力資源公司 Workday Inc.(WDAY-US)的股價在超預期的業績報告後大幅上漲，而通用汽車公司則因宣布 60 億美元的股票回購計畫而走高。

截至台北時間周三（26 日）22 時許：

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 6.12%，至每股 49.57 美元

美國通用汽車周三 宣布，將啟動一項新的 60 億美元股票回購計畫，並將每股單季股息提高至 0.15 美元，這是該公司應對產業銷售與利潤放緩的一項策略。這項舉措旨在向投資人回報，儘管汽車產業面臨來自美國政府政策不確定性以及銷售成長停滯的挑戰。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 1.15%，至每股 215.24 美元

路透報導，亞馬遜周三將舉辦一場展示 Alexa 新功能的活動，這些新功能將使該服務進入生成式人工智慧 (AI) 時代，這是自十多年前 Alexa 引領語音助手投資潮以來的一次重大轉變。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 3.47%，至每股 131.03 美元

輝達將於美股周三盤後，台灣時間周四 (27 日) 早上 6 點公布第四季財報。這份財報將決定 AI 是否能夠再次成為華爾街股市上漲的主要動力，或是隨著「美股七雄」進入修正區間，進一步帶來市場的疲弱。作為 AI 晶片領頭羊，輝達 2025 會計年度第四季財報，將成為今年最關鍵的事件之一，尤其是在中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的出現後，AI 基礎設施需求前景不確定性增加。輝達

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：