亞馬遜AI革新 Alexa將進化成多功能智慧助手

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 20:20

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根據路透報導，亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (26 日) 將舉辦一場展示 Alexa 新功能的活動，這些新功能將使該服務進入生成型人工智慧 (AI) 時代，這是自十多年前 Alexa 引領語音助手投資潮以來的一次重大轉變。

雖然亞馬遜尚未透露太多細節，但已確認此次活動將專注於 Alexa，並由其硬體部門負責人在紐約主辦。據了解，活動將揭開一個名為「Banyan」的秘密計畫，這個專案旨在讓 Alexa 變得更具對話性。

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這項計畫對亞馬遜來說具有重要意義，自 2014 年 Alexa 推出以來，亞馬遜已經投入數十億美元，希望將 Alexa 服務嵌入到各種設備中，並最終促進其主要電子商務網站的銷售。Alexa 是安裝在智慧音響等設備中的語音控制軟體，能回答用戶問題、播放音樂、設置計時器，並通過連網路設備，作為家庭自動化的中心，例如用戶只需語音指令便可開關燈。

新的 Alexa AI 服務將能夠順序響應多個指令，並且據亞馬遜公司高層所述，還能充當「代理人」替用戶執行操作，無需用戶的直接介入。這與現有版本的 Alexa 有所區別，後者通常一次只能處理一個操作請求。

據悉，亞馬遜高層曾討論過為這項新服務收取每月 10 美元 (約新台幣 328 元) 的費用，以回收這一虧損業務所投入的資金。至少在初期，亞馬遜還將繼續提供目前免費使用的「經典 Alexa」版本，並將新服務逐步推向有限的消費者群體，預計在未來幾周和幾個月內進行試水溫。

亞馬遜表示，目前已有約 5 億台 Alexa 兼容設備進到消費者手中，這讓此次改造既是對這家西雅圖零售巨擘的一次龐大獲利機會，也是一項財務風險，若無法達到預期效果，將可能帶來重大損失。