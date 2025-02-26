通用汽車提高季配息並啟動60億美元股票回購 回報股東信心

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 21:30

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美國通用汽車 (GM-US) 周三 (26 日) 宣布，將啟動一項新的 60 億美元股票回購計畫，並將每股單季股息提高至 0.15 美元，這是該公司應對產業銷售與利潤放緩的一項策略。這項舉措旨在向投資人回報，儘管汽車產業面臨來自美國政府政策不確定性以及銷售成長停滯的挑戰。

通用汽車表示，這次股票回購計畫中，將在今年第二季完成 20 億美元的回購。該公司表示，這些回購有助於穩定股價，並向市場傳遞積極的財務健康訊號。通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 在新聞稿中提到，公司將繼續將資本回報給股東，這也是其資本配置策略的重要一環。

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過去幾年，儘管通用汽車定期超出華爾街預期並繳出強勁的季度業績，該公司股價仍然下跌，特別是在 2025 年，通用汽車的股價已經下跌超過 12%。這一頹勢部分是由於汽車產業銷售成長放緩、關於川普政府政策變動的疑慮以及缺乏成長機會等因素所致。

儘管如此，通用汽車仍然對未來充滿信心，並承諾將繼續強化其資本回報計畫。通用汽車財務長賈可布森 (Paul Jacobson) 表示，儘管外部環境充滿挑戰，通用汽車的財務狀況依然穩健，並具備足夠靈活性應對政策變動。

此外，通用汽車在 2025 年提供的財測顯示，其預計年度股東淨利在 112 億至 125 億美元之間，調整後的息稅前利潤 (EBIT) 預估將達 137 億至 157 億美元，並且預料汽車業務的自由現金流在 110 億至 130 億美元之間。

通用汽車的股票回購計畫一直是該公司資本配置的核心策略之一。自 2023 年以來，通用汽車已經宣布總額達 160 億美元的股票回購計畫，並且每年回購的股數持續上升。此次新計畫的股息成長和股票回購，不僅是該公司對投資人的回報，也是其在挑戰時期中，對外部不確定性作出積極回應的一部分。