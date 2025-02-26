輝達無敵光環遭遇挑戰 財報將成為AI市場轉折點

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 20:50

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彭博周三 (26 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 的財報將決定人工智慧 (AI) 是否能夠再次成為華爾街股市上漲的主要動力，或是隨著「美股七雄」進入修正區間，進一步帶來市場的疲弱。作為 AI 晶片領頭羊，輝達 2025 會計年度第四季財報，將成為今年最關鍵的事件之一，尤其是在中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的出現後，AI 基礎設施需求前景不確定性增加。

輝達將於周三美股盤後，台灣時間周四 (27 日) 早上 6 點公布第四季財報。

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儘管輝達的股價在本月有所回升，但依然低於 DeepSeek 事件前的水準。相比之前的拋售，投資人對這波回檔的反應較為謹慎，對科技股的避險情緒也日益升高，避險基金近期也開始拋售科技股。這也是自 2022 年以來，輝達首次在股價下跌的情況下公布財報。

Banrion Capital Management 的投資長 Shana Sissel 指出：「DeepSeek 讓我們意識到輝達並非無敵。」她預期輝達第四季的財報可能較為疲弱。根據選擇權數據，市場預期財報公布後，輝達股價波動幅度可能達 8.5%。

她還表示：「其他科技公司公布的財報普遍較為悲觀，尤其在 AI 業務方面，表現不佳的公司較多。」因此，她對輝達的財報持謹慎態度，並認為這可能會引發一波大規模的拋售。

DeepSeek 今年 1 月的崛起，打破了華爾街的主要假設：發展 AI 需要大量運算能力和基礎設施，尤其是輝達專注的晶片領域。這家來自中國的公司宣稱其產品在性能上能與美國模型競爭，但所需的晶片和運算能力卻遠少於輝達的解決方案。

此外，根據 TD Cowen 的報告，微軟 (MSFT-US) 已開始取消大量在美國的數據中心租賃，這反映出公司對是否過度建設 AI 計算能力的擔憂。

根據彭博數據，分析師對輝達 2026 年淨利預期在過去一季保持穩定，而對其收入預測上調約 2%，表明即便 DeepSeek 的出現引起市場矚目，華爾街對輝達未來表現仍保持正面看法，預估輝達第四季營收超過 380 億美元，營收年增 73%。

輝達股價下跌且分析師預測穩定，從而使其本益比的高估問題有所緩解。該公司目前的本益比為 28 倍，接近那斯達克 100 指數的 26 倍。

儘管面臨市場挑戰，華爾街仍普遍看好輝達。根據彭博的數據，近 90% 的分析師推薦「買入」(Buy) 輝達股票，只有 Punto Research 給予「賣出」(Sell) 評等。分析師的平均目標價暗示該股在未來 12 個月有 38% 的上漲潛力，這是費半指數成分股中最高的回報預期。