川普要求蘋果取消多元化政策 股東大會壓倒性支持維持現狀

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 23:10

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美國總統川普周三 (26 日) 呼籲蘋果 (AAPL-US) 取消其「多元、公平及包容」(DEI)政策，這一要求出現在蘋果股東大會投票後，股東們壓倒性支持繼續維持該政策的第二天。

自川普重新回到總統職位以來，許多美國大型公司，包括 Meta(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 已停止 DEI 計畫。川普認為這些政策具有歧視性，並暗示司法部可能會調查這些努力是否違法。

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川普在 Truth Social(DJT-US) 社群媒體平台上發表貼文寫道：「蘋果應該取消 DEI 規則，而不僅僅是對其進行調整。DEI 是一場騙局，對我們國家非常不利。DEI 已經結束了！」

圖：川普 Truth Social

截稿前，蘋果並未立即回應置評請求。

蘋果本周二在年度股東大會上的投票，被視為對股東對 DEI 計劃看法的一次測試。許多公司從 2020 年起在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter) 運動期間開始增加或強化這些政策。

支持者認為，這些政策有助於解決長期存在的偏見、不公平和歧視問題。但反對者則認為，隨著最近的法律變動，如果蘋果繼續實行這些政策，可能會導致歧視案件增加。

川普於今年 1 月簽署行政命令，要求終止聯邦政府和民間企業的 DEI 計畫，並表示這些努力對其他美國人，包括白人和男性進行歧視，並削弱招聘或晉升中對能力的重視。

蘋果表示，公司有積極的監督措施，以避免法律風險，並且認為這項提案不當限制管理層的決策權。

蘋果報告員工多樣性數據，但並未設定具體的目標或配額，並將其 DEI 努力集中於例如支持美國歷史上黑人大學和學院的種族正義倡議等計畫。

蘋果執行長庫克在周二的會議中表示：「蘋果的優勢來自於聘用最優秀的人才，並提供一個合作文化，這是來自不同背景和觀點的員工共同創新的地方。」