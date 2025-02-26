DeepSeek推出非高峰時段最高75%折扣 打破全球AI市場格局

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 20:00

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中國人工智慧 (深度求索) 新創公司 DeepSeek 周三 (26 日) 宣布，將在非高峰時段提供最高達 75% 的價格優惠，以應對其應用程式介面 (API) 的需求激增。自周三起，DeepSeek 的 V3 模型在北京時間每日凌晨 12:30 至早上 8:30 期間，使用價格將減半，而 R1 模型的價格則將下降至原價的四分之一。

此舉是為應對 DeepSeek 面對的用戶和開發者激增的需求。從騰訊 (00700-HK) 到 Perplexity AI 等競爭對手，甚至香港政府部門，均已開始使用 DeepSeek 的模型。DeepSeek 也在本周二重新開放 API 購買點數，儘管該公司已提醒，由於白天的需求量大，服務能力將受限。

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自 1 月 20 日發布以來，DeepSeek 的問答型聊天機器人顛覆了外界對 AI 模型開發成本的認知，並被譽為是與 OpenAI 的競爭對手，同時開發成本遠低於後者。這一突破引發了中國科技股上漲，投資人押注即便面臨來自美國的晶片貿易限制，這些公司依然具備上行潛力。

在全球市場，DeepSeek 低成本的 AI 模型也引起了劇烈反應。上月，DeepSeek 的出現引發了全球股市的拋售，投資人擔心其崛起將威脅到現有的 AI 市場領頭羊。根據 DeepSeek 網站，R1 和 V3 模型在非高峰時段的 API 使用價格將分別下降 75% 和 50%。