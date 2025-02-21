search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

AI晶片測試需求強 京元電去年EPS 6.36元創新高 擬配4元現金股利

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-21 16:46

cover image of news article
京元電總部。(鉅亨網資料照)

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (21) 日公布去年財報，受惠 AI 晶片測試需求大增，去年雙率成長，連帶拉抬稅後純益達 77.79 億元，年增 33.2%，每股稅後純益 6.36 元，雙雙創下歷史新高。

京元電也公告去年盈餘分派，每股擬配發 4 元現金股利，配發率 61%，預計將發出 48.91 億元的現金，依今日收盤價 115.5 元推算，殖利率約 3.46%。


京元電去年第四季營收 72.97 億元，季增 3.68%，年減 14.16%，毛利率 34.77%，季減 1.13 個百分點，年增 1.36 個百分點，營益率 20.61%，季減 4.51 個百分點，年增 1.21 個百分點，稅後純益 20.3 億元，季減 18.08%，年增 29.46%，每股稅後純益 1.66 元。

京元電去年全年營收 268.56 億元，年減 18.68%，毛利率 34.79%，年增 1.05 個百分點，營益率 22.98%，年增 0.68 個百分點，稅後純益 77.79 億元，年增 33.2 億元，每股稅後純益 6.36 元。

文章標籤

京元電擴產AI晶片測試輝達

相關行情

台股首頁我要存股
京元電子115.53.13%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.12
加權指數法興(購) 槓桿10.64
加權指數法興(售) 槓桿7.84
加權指數法興(售) 槓桿8.79

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

中弱短強
京元電

60.71%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
京元電

60.71%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
京元電

60.71%

勝率

延伸閱讀


    Empty