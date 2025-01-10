京元電今年營運樂觀看 銅鑼四廠啟動興建

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 18:50

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IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (10) 日舉辦 2024 年終晚會，公司指出，受惠 AI 客戶訂單持續增加，公司對今年業績與獲利持正面樂觀態度，未來數年營運也將穩健走揚，為因應強勁需求，已準備興建銅鑼 4 廠並承租頭份廠，同時招募更多員工滿足客戶訂單。

董事長李金恭及總經理張高薰現場致詞中對員工一年來的努力十分感謝，讓公司可以持續成長，公司也準備多份大獎，中獎率高達 6 成以上，最大獎高達 10 萬元。

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京元電指出，去年憑藉經營層用心經營及員工努力，公司在測試產業的技術及地位不斷提升，成為 AI 晶片測試的重要供應鏈，也是 2024 年重要的成長動能，且由於晶片設計愈來愈複雜，對測試要求也越來越高。

京元電看好，隨著公司在經驗、技術及研發方面的實力不斷提升，客戶對公司越來越信任，訂單也持續增加，對今年業績及獲利持正面樂觀的態度，也正向看待未來幾年的營運績效仍可穩健走揚，公司將持續提高員工福利，期望與員工、客戶、供應商共同創造美好的未來。

京元電布局全球，主要廠房位於苗栗縣，是苗栗縣最大企業之一，在公司不斷成長茁壯之下，員工人數不斷增加，台灣員工總數已超過 8 千人，提供苗栗地區就業機會。

京元電因廠房及人員的需求持續增加下，已準備興建在銅鑼科學園區的銅鑼 4 廠及承租頭份廠，招募更多人員，在中央及地方政府支持下，將會持續投資苗栗並帶動經濟繁榮、社會發展。