AI進入「性價比」深水區！DeepSeek為台供應鏈指路 台股多頭格局有撐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-22 12:47

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輝達（NVDA-US）GTC 大會 3 月 17 日起登場，市場高度關注黃仁勳是否談及 DeepSeek、美中關稅、輝達 GB300 伺服器等內容。川普宣示投資 5000 億美元發展 Stargate 計劃等動作，可望讓美國 GDP 增長維持 2% 以上。野村投信認為 DeepSeek 帶領 AI 競爭進入新格局，低成本 AI 模型將推動使用者 / 推論需求進一步增加，今年相關零組件廠商營收增長趨勢不會改變，也讓台股多頭獲得有力支撐。

野村投信表示，隨著美國經濟數據的持續好轉，非電子產業的需求回溫將提供多元化的投資機會，台股多頭格局不變，短期關注重心仍為川普後續政策、美中關係、FED 動向、以及企業財報及展望，且須觀察 DeepSeek 是否造成半導體相關族群 de-rating 持續，建議投資人可趁機逢低布局相關標的，如：AI Server 相關、AI PC、ASIC、Apple 概念股、高殖利率股及美國消費相關等受惠類股，另外傳產部份也有機會，美國內需消費動能強勁，台灣出口至美國的相關消費類股亦可望重回成長軌道，值得留意，至於 DeepSeek 對 AI 產業鏈的影響，Nvidia 的 2 月 26 日財報展望及 3 月的 GTC 大會時見分曉。

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野村優質基金經理人陳茹婷分析表示，中國新創公司 DeepSeek 推出 AI 模型，效能不僅媲美 ChatGPT 和 Meta 的 Llama，成本 560 萬美元更是只有 Llama 的 1/10，顛覆了 AI 高資本支出的印象，也引發 AI 投資泡沫化的恐慌， 雖然市場質疑 AI 投資的必要性，但至少從 Meta 上修今年資本支出目標、以及川普宣布 Stargate AI 計劃來看，短期之內 AI 增加投資的趨勢無虞，科技硬體股仍將持續受惠於 AI 資本支出。長期而言，高效、低成本的 AI 模型將重塑 AI 競爭格局，小公司或資源貧乏的國家也能加入戰局，反而有助於提升整體 AI 晶片的需求 (包括加速開發 ASIC、提升二線 GPU 需求)，AI 相關硬體股仍具備投資價值。

陳茹婷進一步指出，DeepSeek 帶領 AI 競爭進入新格局，低成本 AI 模型將推動使用者 / 推論需求進一步增加，因此硬體部份仍要增添更多設備，且短期內四大 CSP 資本支出未減，今年相關零組件廠商營收增長趨勢應不會改變，AI 發展逐步邁入軟體、應用層面的階段，已熱絡兩年的 AI 硬體評價，勢必將跟隨營收獲利表現，逐漸回到相對合理的評價區間，由於半導體族群評價修正的風險仍存，多元化手中持股可能是現階段較佳的投資策略，除了 AI 伺服器相關題材仍值得長期佈局之外，原先被認為硬體還不足以支援 AI 需求的次產業，例如：AI PC、AI 手機，預計將因 AI 應用成本降低，需求爆發的時間點可望提前到來。

另一方面，川普針對鋼鐵、鋁、製藥業課徵關稅，其背後邏輯是為了幫助國內製造業提高產能利用率、帶動美國內需就業，絕對屬於優先增加關稅的目標，但對於晶片關稅，一來即便加徵關稅，短期內美國也無法立即擴產，仍需仰賴進口，二來消費者還必須面對很大比例的價格轉嫁，因此比起鋼鐵、鋁等產品，晶片關稅更像是一種談判籌碼，目的在於增加企業在美國生產比重，只要企業承諾增加在美國的投資與產能，就很高機會能避開關稅，因此川普關稅雖引發全球投資人動盪不安，但實則對台灣的影響程度有限。

陳茹婷進一步補充表示，近年台灣因坐穩晶圓代工的領先地位，以及把持著 AI 零組件的重點供應鏈，漲幅優於全球主要股市，甚至僅次美股；目前來看，科技巨頭持續投入 AI 的理由並未消失，這波 AI 生產力循環也尚未結束，台灣繼續受惠 AI 的長期趨勢沒有改變。此外，隨著 AI 模型愈精準，就愈能創造出在各場域的客製化產品，當 AI 應用場域更多元，AI 客制化時代是台灣供應鏈最重要的機會，AI 這個趨勢是不回頭的，進入 AI 世代台股發展潛力無限。