DeepSeek恐慌漸平復 瑞銀：川普終會「針對性」而非全面性關稅 4大利多助漲美股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 17:40

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儘管宏觀環境存在不確定性，但全球股市在本周繼續上漲，投資者也已經克服了 1 月份 DeepSeek 最初發佈造成的恐慌，大型科技公司對 AI 的投資承諾增強市場信心。展瑞銀財管 (CIO) 認為，美國和亞洲市場「具吸引力」，尤其除日本以外的亞股今年的盈利增長將達 13%。瑞銀認為美國最終可能會針對性，而非全面加徵關稅，是以看好美國股市的漲勢有望延續，主要基於具韌性的經濟、穩健的盈利、人工智能（AI）利好和貨幣政策的寬鬆這 4 大利多。

歐元 STOXX 600 指數在本周創下歷史新高，原因是先前歐洲領導人在巴黎舉行的緊急會議上提議加強歐洲的防務，推動股市上漲。由於對中國科技股的樂觀情緒繼續升溫，亞洲股市本周也繼續上漲。美國標普 500 指數也創下自 1 月 23 日以来的首次歷史新高，周三上漲 0.24% 至 6,144 點。

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實際上，當前市場仍有很多不確定。歐洲官員對向烏克蘭派遣維和部隊仍存在分歧，而面對政治不確定性，該地區的增長依然前景未明。美國總統川普提議的關稅將對全球產生重大影響，而在防止政府停擺的 3 月 14 日限期逐步逼近之際，國會就政府撥款進行的談判陷入僵局。

首先，強勁的盈利增長應會支撐美國股市進一步上漲。 瑞銀認為，美國最終可能會針對性，而非全面加徵關稅，因白宮致力於維持增長和降低通膨。因此，看好美國股市的漲勢有望延續，得益於具韌性的經濟、穩健的盈利、人工智能（AI）利好和貨幣政策的寬鬆。迄今為止的第四季度業績表明，企業利潤有望在該季增長約 10%，預計全年盈利將增長 9%。投資者也已經克服了 1 月份 DeepSeek 最初發佈造成的恐慌，大型科技公司對 AI 的投資承諾和變現趨勢的改善增強了對更廣泛 AI 前景的信心。

其次，亞洲提供諸多增長機會，而中國科技股的表現應會繼續優於大盤。 自 1 月中旬以來，中國科技股上漲超過 25%，因 DeepSeek 的出現重新點燃了投資者對中國 AI 創新的樂觀情緒，並帶動了估值上調。習近平主席週一出席了一場罕見的民營企業座談會，也表明中國政府肯定科技和民營部門在推動國家經濟增長中發揮的作用。

瑞銀對中國股市持 「中性」立場，但認為互聯網公司將在基本面改善、股東回報令人鼓舞和宏觀政策持續提供支援的背景下表現優於 MSCI 中國指數。更廣泛地看，鑒於 AI 支出強勁、GDP 高速增長以及美國和區域利率下降，亞洲（日本除外）今年的盈利增長預計達 13%。