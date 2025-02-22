鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至5.97元，預估目標價為534元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.09元下修至5.97元，其中最高估值6.37元，最低估值5.51元，預估目標價為534元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.37(6.37)
|13.25
|20.15
|27.76
|最低值
|5.51(5.51)
|8.22
|10.09
|20.74
|平均值
|5.99(6.04)
|11.58
|16.62
|24.25
|中位數
|5.97(6.09)
|12.38
|17.14
|24.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,732,000
|24,048,120
|30,103,970
|37,581,290
|最低值
|18,293,250
|20,737,000
|23,125,000
|34,593,770
|平均值
|18,485,470
|22,757,390
|27,377,270
|36,087,530
|中位數
|18,457,670
|23,137,720
|26,923,000
|36,087,530
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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