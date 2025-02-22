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鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至5.97元，預估目標價為534元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.09元下修至5.97元，其中最高估值6.37元，最低估值5.51元，預估目標價為534元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值6.37(6.37)13.2520.1527.76
最低值5.51(5.51)8.2210.0920.74
平均值5.99(6.04)11.5816.6224.25
中位數5.97(6.09)12.3817.1424.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值18,732,00024,048,12030,103,97037,581,290
最低值18,293,25020,737,00023,125,00034,593,770
平均值18,485,47022,757,39027,377,27036,087,530
中位數18,457,67023,137,72026,923,00036,087,530

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.9615.9561.5135.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,427,33523,511,08621,506,06613,876,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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