陸2月LPR繼續按兵不動 經濟學家：人行最快可能在下月兩會結束後降準2碼

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 16:30

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中國人民銀行 (央行) 今(20)日公佈 2 月貸款市場報價利率(LPR)。根據公告，1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期以上 LPR 為 3.6%，與上期報價一致，此舉符合市場預期，但經濟學家最新表示，中國最早可能在 3 月全國人大會議召開後下調存準率。

香港中文大學商學院兼任副教授龐溟告訴《CNBC》說：「聯準會 (Fed) 降息步伐放緩，銀行淨利差及匯率面臨壓力，都造成中國政策利率趨於穩定。」

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龐溟預期，中國央行最快將於下月調降存準率 50 個基點，並將主要政策利率 7 天期逆回購利率下調 40 至 50 個基點。

中國央行常用 7 天逆回購利率來展現其貨幣政策意圖，並引導 LPR 朝預期方向發展。

自川普去年 11 月贏得美國總統大選以來，中國離岸人民幣兌美元匯率貶值近 2.5%，但近幾周收復部分失土，今日兌美元升值 0.2% 至 7.2673。

ING 首席經濟學家 Lynn Song 表示，仍認為 7 天期逆回購利率在今年首季有很大機會下調，因實際利率仍相對較高。他預估，中國央行將在下月北京舉行的全國人大會議後降息。

Fed 降息步伐放緩限制了中國央行的寬鬆步伐。根據 Fed 周三 (19 日) 公佈的 1 月會議記錄，聯準會官員一致認為，他們需要看到通膨進一步走降後才會降息。

自去年 9 月北京推出一系列刺激計畫以來，中國一直將 7 天期逆回購利率維持在 1.5%。