鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bruker CorpBRKR-US的目標價調降至68元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bruker Corp(BRKR-US)提出目標價估值：中位數由72元下修至68元，調降幅度5.56%。其中最高估值80元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Bruker Corp評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Bruker Corp今(14日)收盤價為51.15元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bruker CorpBRKR-US的目標價調降至72.5元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調降至115元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估下修至0.92元，預估目標價為31.25元
下一篇