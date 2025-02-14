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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bruker CorpBRKR-US的目標價調降至68元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bruker Corp(BRKR-US)提出目標價估值：中位數由72元下修至68元，調降幅度5.56%。其中最高估值80元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Bruker Corp評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Bruker Corp今(14日)收盤價為51.15元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BRKR市場預估目標價

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Bruker Corp51.15-0.97%

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