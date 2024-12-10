鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bruker CorpBRKR-US的目標價調降至72.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bruker Corp(BRKR-US)提出目標價估值：中位數由75元下修至72.5元，調降幅度3.33%。其中最高估值85元，最低估值54元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Bruker Corp評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Bruker Corp今(10日)收盤價為61.45元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.09%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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