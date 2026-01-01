鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為169.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.4元，其中最高估值2.61元，最低估值0.73元，預估目標價為169.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.61(2.61)
|5.23
|5.88
|7.53
|最低值
|0.73(0.73)
|2.65
|3.26
|6.81
|平均值
|1.44(1.46)
|3.72
|4.63
|7.17
|中位數
|1.4(1.43)
|3.56
|4.4
|7.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.65億
|74.72億
|80.19億
|83.61億
|最低值
|68.19億
|70.11億
|73.76億
|83.61億
|平均值
|71.12億
|72.88億
|76.85億
|83.61億
|中位數
|71.32億
|72.99億
|76.57億
|83.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為164.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為167.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為166.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為163.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇