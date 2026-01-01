鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為169.00元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.4元，其中最高估值2.61元，最低估值0.73元，預估目標價為169.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.61(2.61)5.235.887.53
最低值0.73(0.73)2.653.266.81
平均值1.44(1.46)3.724.637.17
中位數1.4(1.43)3.564.47.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.65億74.72億80.19億83.61億
最低值68.19億70.11億73.76億83.61億
平均值71.12億72.88億76.85億83.61億
中位數71.32億72.99億76.57億83.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.144.172.1012.99
營業收入30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


