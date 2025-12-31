鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為47.45元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.65元，其中最高估值1.86元，最低估值1.04元，預估目標價為47.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.86(1.86)
|2.69
|3.13
|2.64
|最低值
|1.04(1.04)
|0.99
|1.04
|0.86
|平均值
|1.62(1.61)
|1.84
|2.04
|1.64
|中位數
|1.65(1.62)
|1.86
|1.99
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.22億
|87.99億
|98.69億
|87.02億
|最低值
|70.05億
|68.97億
|71.11億
|74.13億
|平均值
|75.11億
|80.36億
|86.28億
|78.82億
|中位數
|75.23億
|82.17億
|85.39億
|78.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
