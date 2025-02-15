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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources CorpAR-US的目標價調升至44元，幅度約7.32%

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)提出目標價估值：中位數由41元上修至44元，調升幅度7.32%。其中最高估值63元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Antero Resources Corp評價：積極樂觀14位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Antero Resources Corp今(15日)收盤價為39.6元。近5日股價上漲7.32%，標普指數上漲0.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AR市場預估目標價

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