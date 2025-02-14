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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.09元，預估目標價為642.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.59元下修至19.09元，其中最高估值22.35元，最低估值17.79元，預估目標價為642.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值22.35(22.35)26.1127.44
最低值17.79(17.79)19.623.04
平均值19.58(19.71)22.5725.66
中位數19.09(19.59)22.4126.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值74.17億80.52億86.40億
最低值68.92億72.78億80.74億
平均值71.42億77.01億83.32億
中位數71.29億76.39億83.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.5411.2213.8718.8232.41
營業收入47.30億54.14億61.61億67.77億65.36億

詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMLM

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