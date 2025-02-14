鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)EPS預估下修至19.09元，預估目標價為642.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.59元下修至19.09元，其中最高估值22.35元，最低估值17.79元，預估目標價為642.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.35(22.35)
|26.11
|27.44
|最低值
|17.79(17.79)
|19.6
|23.04
|平均值
|19.58(19.71)
|22.57
|25.66
|中位數
|19.09(19.59)
|22.41
|26.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74.17億
|80.52億
|86.40億
|最低值
|68.92億
|72.78億
|80.74億
|平均值
|71.42億
|77.01億
|83.32億
|中位數
|71.29億
|76.39億
|83.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.54
|11.22
|13.87
|18.82
|32.41
|營業收入
|47.30億
|54.14億
|61.61億
|67.77億
|65.36億
詳細資訊請看美股內頁：
馬丁瑪麗埃塔材料(MLM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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