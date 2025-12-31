鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為51.20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.55元，其中最高估值1.65元，最低估值1.35元，預估目標價為51.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.65(1.65)
|3.35
|4.38
|3.46
|最低值
|1.35(1.35)
|1.23
|2.01
|2.24
|平均值
|1.51(1.51)
|2.23
|2.93
|2.92
|中位數
|1.55(1.49)
|2.29
|2.74
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|262.22億
|313.57億
|365.87億
|373.46億
|最低值
|244.90億
|221.69億
|259.85億
|300.44億
|平均值
|253.16億
|269.58億
|309.88億
|333.86億
|中位數
|253.11億
|269.74億
|305.04億
|330.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉金銀賣壓出籠 礦業股承壓 美股收黑 未能迎來聖誕行情
- 黃金、白銀、鉑、鈀、鈷價格集體瘋漲！下一個投資機會落在哪個金屬？
- 供應斷不停！瑞銀：銅價還要漲 明年後更吃緊
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為48.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇