鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為51.20元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.55元，其中最高估值1.65元，最低估值1.35元，預估目標價為51.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.65(1.65)3.354.383.46
最低值1.35(1.35)1.232.012.24
平均值1.51(1.51)2.232.932.92
中位數1.55(1.49)2.292.743.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值262.22億313.57億365.87億373.46億
最低值244.90億221.69億259.85億300.44億
平均值253.16億269.58億309.88億333.86億
中位數253.11億269.74億305.04億330.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


